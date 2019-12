Troben peces amb restes de sang a casa del jove fugit en el cas Marta Calvo

El parador de Marta Calvo i Jorge Ignacio continuava sent un misteri. A les complicacions intrínseques del cas, aquest dilluns es va sumar el factor meteorològic: l'aiguat que va caure sobre el poble de Manuel va obligar a paralitzar temporalment la cerca de la jove valenciana de 25 anys que estan duent a terme quasi cent agents en la zona.

El pronòstic del temps augura de nou pluges tant per a hui com per a demà i passat. En aqueix poble va ser on es va perdre la pista de Marta, que el 7 de novembre (fa 26 dies) havia quedat amb Jorge, un narcotraficant colombià de 35 anys que tenia un habitatge en Manuel a nom de la seua mare que, segons Espejo Público, podria utilitzar com a magatzem de droga.

L'habitatge habitual de Jorge seria la que se situa a L'Olleria. La setmana passada tots dos immobles van ser examinats a fons per especialistes de l'Equip Central d'Inspeccions Oculars (ECIO). Ahir es va saber que, després d'alçar el sòl d'un dels habitatges, emprar luminol per a detectar possibles vestigis de sang i mirar fins per dins de les canonades, tenen alguna cosa. Van donar amb diverses peces de Jorge que presenten taques vermelloses. Si són de sang o no ho determinaran els experts del Departament de Biologia del Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil, segons va informar Las Provincias.

Un altre objecte que van requisar i que pot resultar fonamental per a la investigació va ser un ordinador que Jorge utilitzava per a fer-se passar per universitari (encara no se sap amb quines finalitats). L'aparell està sent analitzat pels experts per a obtindre més pistes sobre on ha pogut fugir aquest home.

L'historial delictiu de Jorge inevitablement l’ha col·locat en el punt de mira de la desaparició de Marta. En 2004, a Badajoz, va ser buscat per les autoritats per un assumpte relacionat amb els estupefaents. Més tard, en 2008, va ser detingut a Itàlia amb nou quilos de cocaïna. Els Carabinieri el van enviar a presó durant una temporada.

Enguany, al mes de juny, va ser detingut a Paterna després que una patrulla de Trànsit de la Benemèrita el perseguira per conducció temerària. Però potser l'episodi més significatiu va ser un que va tindre lloc a l'abril, en un prostíbul de Russafa. Segons el mateix periòdic valencià, una de les dones que oferia els seus serveis a la casa de cites va atendre a Jorge com a client.

Tots dos van entrar en una habitació per a mantindre relacions sexuals i consumir cocaïna. Jorge va eixir de l'establiment visiblement nerviós. Va deixar a la prostituta inconscient i patint convulsions. Dies després aquesta va morir a l'hospital per una sobredosi. Cal recordar que Marta Calvo, segons van confirmar fonts de la Guàrdia Civil a 20minutos, hauria oferit en el passat serveis.

Les autoritats investiguen si la trobada amb Jorge va ser dins d'aquest marc o si el va mantindre de manera voluntària. Paradoxalment, Jorge, en el seu perfil de Facebook, té afegida una frase de Mahatma Gandhi com una de les seues cites favorites, que resa així: “Quan m'entren dubtes recorde que, al llarg de la història, el camí de la veritat i de l'amor s'han imposat sempre. Va haver-hi tirans i assassins, i fins i tot durant un temps van semblar invencibles, però al final van acabar caient tots. Recorda-ho sempre!”.

A la cerca de Marta

7 de novembre. La jove envia a la seua mare la seua ubicació a les 5.55 de la matinada. Aquest mateix dia també pugen a una pàgina fotografies de Marta de contingut eròtic que ja han sigut esborrades.

23 de novembre. El portal SOSDesaparecidos emet l'avís per la desaparició. Ho fa després que la Policia remeta la denúncia al Centre Nacional de Desapareguts i aquests, a ells.

27 de novembre. La Guàrdia Civil troba el monovolum de Jorge en una nau a punt de ser desballestat.

27 i 28 de novembre. Registren els habitatges de Manuel i L'Olleria. En elles troben peces amb possibles taques de sang.

2 de desembre. Les batudes de cerca de Marta en el riu Abadia, en avencs, pous i altres enclavaments de Manuel es detenen per les pluges. Es reprendran quan a les condicions meteorològiques ho permeten.