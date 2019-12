La Policia Local recupera 12 habitatges públics en el Cabanyal en tres mesos

Els agents de la Policia Local de València han recuperat 12 habitatges municipals okupats il·legalment en els últims tres mesos en el barri del Cabanyal, una xifra que ascendeix a 19 si es comptabilitzen tots els immobles de titularitat municipal recuperats per la 7a Unitat de Districte del Marítim durant l'últim any.

Des de 2015, el nombre d'intervencions d'aquest tipus s'eleva fins a les 63 habitatges públics recuperats. Segons va destacar aquest dilluns el regidor de Protecció Ciutadana de l'Ajuntament de València, Aarón Cano, aquestes dades evidencien l'”enorme esforç” que està realitzant la Policia Local per acabar amb l'okupació il·legal d'habitatges en el barri marítim i per impulsar la regeneració d'aquest.

Aquestes xifres s'extrauen de l'últim balanç trimestral d'actuacions en els barris del Cabanyal i la Malva-rosa, on destaquen els 3.262 serveis realitzats des de setembre. Per zones, destaca el nombre d'intervencions en el Cabanyal, on Policia Local de València ha realitzat 2.956 serveis en els últims tres mesos.

“És una dada objectiva que evidencia com estem treballant en el barri, posant tots els mitjans, tota la nostra obstinació”, va afirmar l'edil. No obstant això, Cano insisteix que les solucions “no poden dependre únicament de la Policia Local”, perquè “la recuperació del barri exigeix solucions transversals que impliquen moltes àrees”. “També estem treballant en aqueixa direcció”, ha assegurat.

Dels quasi 3.000 serveis en el Cabanyal, destaquen els 287 serveis per retirada d'estris de la via pública, un treball que al setembre va sumar 32 intervencions i que al novembre s'ha elevat fins a 134, així com els 28 carrets retirats amb la finalitat d'acabar amb les molèsties derivades del trasllat d'estris a ferralleries il·legals.

De la mateixa manera, s'han intensificat els controls policials en el barri, fins a un total de 34 en els quals s'han interposat 450 denúncies i immobilitzat 85 vehicles i s'han tramitat 35 denúncies per confiscació de drogues. A més, els efectius de la 7a Unitat de Districte de la Policia Local han dut a terme 57 intervencions per conductes antisocials i han instruït 37 diligències per usurpació d'immobles i 58 per defraudació de llum i aigua en els últims 90 dies.

En el barri de la Malva-rosa, la Policia Local ha realitzat en el mateix període 306 serveis, amb 22 controls en la via pública, 15 per confiscació de drogues i 105 denúncies de trànsit, així com 28 actuacions per retirada d'estris o 19 carros intervinguts actuant en cinc ocasions per conductes antisocials.

El regidor de Protecció Ciutadana va manifestar que mantindrà la línia de treball perquè, tal com ha recordat, l'organització de la Policia Local és “asimètrica igual que ho és la ciutat, per la qual cosa continuarem considerant les actuacions i dispositius en tots dos barris com a prioritaris”, ha manifestat l'edil de Protecció Ciutadana de l'Ajuntament de València.

L'okupació il·legal d'habitatges de propietat municipal és un dels problemes endèmics que afecten el barri del Cabanyal des que fa més d'una dècada el Consistori, governat llavors pel PP, començara a comprar habitatges per a posteriorment derrocar-los i executar la fallida ampliació de l'avinguda Blasco Ibáñez cap a la mar.

Aquell pla, que finalment va ser anul·lat, va provocar una paràlisi que va derivar també en problemes socials, de tràfic de drogues i en la proliferació de ferralleries en baixos de la zona. Totes aquestes problemàtiques són denunciades de manera recurrent per les entitats veïnals.

Una regeneració també social

Les demandes de les associacions veïnals i ciutadanes del Cabanyal van en una doble direcció: la regeneració del barri, però no sols des del punt de vista urbanístic, sinó transversal, és a dir, que tinga en compte també la dimensió social.

En aquesta línia, els residents apunten a problemes de convivència generats per una minoria, que acaben derivant també en tràfic de drogues. Aquest últim problema ha sigut denunciat també a la Malva-rosa, un barri que demana major inversió i atenció municipal.