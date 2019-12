Prepárate para el puente con estos productos de viaje rebajados en Amazon

El puente de la Constitución está a la vuelta de la esquina y serán muchos los que aprovechen para conocer algunos de los mejores destinos de Europa o para tachar de su lista uno de los lugares que merece la pena ver, al menos, una vez en la vida. Sea cual sea la experiencia, todas requieren de una maleta perfecta y de unos complementos sin los que no habría viaje. El equipaje, la documentación necesaria para viajar y un sinfín de artículos para estar más que preparados para la aventura. Para amenizar la espera hasta los días festivos (o hasta las vacaciones), hemos seleccionado algunos artículos de viaje que están ahora rebajados en Amazon y con los que aún disfrutarás más de tu próximo destino.

Que no te falte este puente...

1. Maleta Movom. En ella cabe todo lo necesario para las grandes aventuras. Sus medidas, 52 cm x 75 cm x 33 cm, le aportan una capacidad de 109 L con apenas 4,9 kilos de peso. Su interior se divide en compartimentos cerrados y con bolsillos que facilitan la organización del equipaje. Además, permite hasta cinco centímetros de extensión para ampliar su capacidad. El modelo turquesa está rebajado casi un 30% y puedes adquirirla en Amazon por 64,67 euros.

2. Maleta mediana Pepe Jeans. Con un 42% de descuento en Amazon, esta maleta de Pepe Jeans de la línea Kasandra será la mejor opción para quienes buscan recorrer el mundo. Tiene unas medidas de 45 cm x 67 cm x 28 cm y una capacidad de 68 L. En su interior dispone de diferentes compartimentos para organizar todo el equipaje y, además, permite conseguir más espacio, gracias a la doble cremallera que amplia 7 centímetros más. Antes costaba 119 euros, pero ahora, con el descuento, tiene un precio de 81,04 euros.

3. Cartera y organizador de viaje. La practicidad es una de las premisas más importantes a la hora de viajar y esta cartera es una necesidad para los viajeros más organizados. Se trata de un bolso compacto con espacio para el pasaporte, los billetes de tren o avión, las tarjetas de crédito, el dinero, las llaves y algún que otro documento. De hecho, en su interior, entre otros compartimentos, incluye 9 ranuras para tarjetas, un pequeño bolsillo y hasta una ranura para bolígrafo. Además, es resistente y tiene un 10% de descuento en Amazon, donde puedes conseguirlo por 14,39 euros.

4. Neceser de viaje. Es el número 1 más vendido en bolsas de aseo. Y no es para menos: este modelo de Carttiya no puede pasar desapercibido para aquellos que no pueden viajar sin un gran neceser. Tiene una gran capacidad con múltiples compartimentos y, a pesar de ello, tiene un diseño compacto. También dispone de un colgador para tener acceso rápido a todos los artículos. Este neceser, con un 23% de rebaja en Amazon, está elaborado con materiales impermeables y ecológicos y solo cuesta 11,54 euros.

5. Balanza ergonómica. No hay mayor contratiempo que pasarse del peso permitido en la maleta, ya que esto suele conllevar un incremento del precio del billete (aunque haya quien tenga ciertos trucos para evitarlo). Por ello, contar con una báscula de viaje digital puede evitarnos cualquier disgusto. Esta de E-Prance, que puedes adquirir por 9,88 euros, puede pesar hasta 50 kilos de capacidad y lee en cuatro tipos de unidades de precio. Este Amazon’s choice tiene un 10% de descuento e incluye las funciones de apagado automático, sobrecarga y aviso de batería baja para preservar tanto tiempo como energía.

6. Bandeja de viaje para niños. Ya sea en coche, en tren o en avión, los más pequeños de la casa necesitan estar entretenidos durante el viaje. Para ellos se ha diseñado esta bandeja de viajes de Yoofan, que ahora tiene un 10% de descuento en Amazon. Esta mesa puede emplearse para comer o para jugar y pintar, ya que su superficie se limpia con facilidad. Además, dispone de espacio de almacenamiento para guardar biberones, juguetes, libros de pegatinas... ¿Lo mejor? Ver disfrutar a los más pequeños por solo 19,79 euros.

7. Kit de viaje: almohada, máscara y tapones. Las largas jornadas de viaje pueden desembocar en contracturas provocadas por las malas posturas adquiridas en los medios de transporte. Por ello, es recomendable hacerse con una almohada con la que evitar estos dolores. La viscoelástica de Flyina, que tiene un 37% de descuento en Amazon, protege las vértebras cervicales y ayuda a relajar el cuerpo. Además, viene con un completo kit para el descanso durante el viaje: una máscara de ojos, un par de tapones para los oídos y una bolsa para transportarlo todo. ¿El precio de este cinco estrellas en Amazon? 10,77 euros.

