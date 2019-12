Jordi, sobre su cita en 'First dates': "A mí las chicas que abultan tanto no me gustan"

Apoyado en la barra y exclamando "me cachis en la mar". Así recibió a su cita Jordi este lunes en First dates. Y es que al catalán no le gustó nada su pareja en el programa de Cuatro, y no pudo disimularlo.

Carlos Sobera fue el encargado de recibirlo, que nada ver como Jordi llegaba con un brazo vendado afirmó: "Qué te ha pasado?". El campanero le explicó que se había caído por las escaleras de su casa.

"Hemos sido creados para ser felices, evolucionar y procrear. A mí, eso de quedarme solo como que no me gusta", reconoció Jordi.

Mercedes, su cita, se definió como una persona a la que le caracteriza su sonrisa "porque siempre la llevo puesta". Pero a su pareja en el restaurante de Cuatro le pudo la impaciencia y le preguntó a Matías: "¿Está aquí ya?", y el barman le contestó: "Tú que crees".

Tras esa afirmación, el campanero miró hacia la puerta y vio a la barcelonesa junto a Sobera: "De cara es maja pero de cuerpo... Yo soy más finito y a mí las chicas que abultan tanto, pues no me gustan", señaló.

Ya desde ese primer momento en la barra se notó la poca química que había entre ambos, que se pudo apreciar durante toda la cena y que al final fue lo que decidió un resultado que estaba claro desde el primer segundo de la cita.

"No tendría una segunda cita con Jordi porque creo que como pareja no encajaríamos, pero como amigos, si", afirmó la camarera. Por su parte, el campanero coincidió con ella: "No volvería a quedar con Mercedes. Ya no somos niños y lo vemos a la primera, no ha habido feeling entre nosotros".