Sánchez insiste en pedir la abstención del PP y apela a forjar una mayoría que incluya los Presupuestos

El secretario general del PSOE y presidente en funciones, Pedro Sánchez, no renuncia a conseguir ser investido con la abstención del PP. Y este lunes, aun sin nombrar expresamente a la formación que lidera Pablo Casado, volvió a plantear esa opción. "Nadie está pidiendo a ningún partido que renuncie a ser alternativa del PSOE", pero sí "que desbloqueen la situación política", afirmó Sánchez.

Se trata de una respuesta directa a uno de los argumentos que ha utilizado el PP en los últimos días para tratar de zanjar el debate sobre su posible abstención para que Sánchez forme Gobierno. Casado, este mismo lunes, volvió a insistir en que su partido no tiene ninguna intención de "disolverse" como "alternativa al socialismo". Pero el líder del PSOE volvió a apelar a la "responsabilidad" y "generosidad" de "todos los actores políticos" para facilitar el "desbloqueo.

"La formación del Gobierno de España no solo depende del PSOE, sino de todas las fuerzas políticas", insistió Sánchez, que preguntó por qué, "después de dos elecciones donde los españoles han dicho rotundamente que es el PSOE quien tiene que gobernar" en "minoría", hay formaciones que "siguen en el bloqueo".

No obstante, el líder del PSOE no quiso poner fechas a una investidura que, hasta hace pocos días, se estimaba para antes de fin de año, pero que ERC –cuya abstención es imprescindible si no hay un cambio de posición del PP– no garantiza. "Queremos que haya un Gobierno cuanto antes", pero "no le quiero poner ninguna fecha", admitió Sánchez, que insistió en que "lo importante es subrayar que España necesita un Gobierno cuanto antes".

Además, Sánchez insistió en que ese Ejecutivo debe tener la mayoría suficiente como para poner su proyecto político en marcha. Y, por ello, apeló a "forjar alianzas" parlamentarias para afrontar "los grandes desafíos" de España, a través de la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.