Ficoba acogerá este fin de semana 'Be Veggie', primer festival vegano de la cornisa cantábrica

El diputado de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, el delegado de Desarrollo Sostenible y Movilidad del Ayuntamiento de Irun, Borja Olazabal, y la directora de Be Veggie, Mónica Alday, han presentado en rueda de prensa los detalles de la nueva feria, que contará con cerca de 60 firmas que presentarán sus productos.

En cuanto a su procedencia, es diversa. Aunque el 32% son empresas guipuzcoanas, el 17% procede de Madrid, el 11% de la Comunidad Valenciana, el 9% de Bizkaia, el 6% de Francia y el 5% de Cataluña, entre otras comunidades.

Estos 60 expositores mostrarán una amplia oferta de productos veganos: alimentación 100% vegetal, cosmética natural, moda de la mano del Clúster de la Moda Sostenible de Gipuzkoa (GK Green Fashion), hábitat, aplicaciones y servicios tecnológicos, entre otros. Además, habrá productos gastronómicos como hamburguesas, quesos, tés, dulces, cervezas, productos ayurvédicos, aceites o snacks, entre otros.

Be Veggie abre también un espacio propio para que las start ups puedan mostrar sus novedades. En este espacio se podrá conocer un kit para elaborar más de 200 recetas de cosmética natural, snacks, o una "iupibox" con la que probar productos de alimentación 100% vegetal.

La responsable de la feria ha explicado que el objetivo con el que nace Be Veggie "es también propiciar el conocimiento de un modo de alimentación, consumo y vida respetuoso con la sostenibilidad ambiental, libre de explotación animal y beneficioso para la salud". De ahí que se haya elaborado un programa de actividades paralelas con ponencias, charlas y actividades.

PROGRAMA

El viernes, 6 de diciembre, la jornada comenzará con una conferencia de Jenny Rodríguez, autora del libro 'Vive Vegano'. A continuación tendrá lugar una charla a cargo de Greenpeace sobre "La insostenible huella de la carne en España", en la que expondrán algunas de las relaciones directas e indirectas entre el modelo actual de producción y consumo de carne y el cambio climático.

Tomará el relevo Melina Zukernik, socióloga y realizadora audiovisual, que hablará sobre "el veganismo como viaje creativo, más allá de las dietas y de las modas", y también contará el cuento "La princesa del reino peludo", dirigido a un público infantil de entre 5 a 8 años y sus familias, que busca "crear sensibilidad por la vida animal".

Por su parte, Iván Iglesias, cofundador de Nutrición Esencial, hablará de "cómo es ser vegano cuando formas una familia". Las propuestas del viernes terminan con la participación de Reserva Hijos del Bosque, un proyecto para la creación de una reserva de vida salvaje y educadores ambientales.

El sábado las charlas correrán a cargo del activista por los animales Ibai Suárez Alonso, Jon Kareaga (co-fundador de Bask y activista medioambiental en Fridays For Future), que mostrará en Ficoba su documental 'Made in, made for'.

Por la tarde será el turno de la ched y blogger Helenka Santos Belmonte, y de Víctor González Ruiz Ingeniero, profesor y mentor en consumo ético. Para terminar la jornada, se celebrará una mesa redonda a cargo del movimiento 'Fridays for future'.

El domingo la feria contará con la participación de Lorena Aviñón, cofundadora de Nasei, Taller Flores de Norte y la asociación Burrita Carmela, y se darán a conocer las experiencias del Santuario Animal Corazón Verde.

Be Veggie contará con el espacio "Sukaldean", en el que se ofrecerán talleres de cocina para aprender a usar el tofu, seitán, soja texturizada, legumbres y frutos secos en recetas. También habrá una zona de restauración con comida libanesa, carnicería vegana, cerveza, dulces o quesos, entre otros. Además, el restaurante de Ficoba del chef Iñigo Lavado ofrecerá la posibilidad de degustar un menú vegano.

Asimismo, María Skymaddi impartirá una clase de Vinyasa Flow, mientras que la propuesta musical llegará de la mano de DJ Bara, DJ Honeyboy, Pet Fennec, Sara Zozaya, y la DJ Susi Quiu.