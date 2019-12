Un instituto crea un cortometraje para visibilizar cómo es el día a día de alumnos con discapacidad auditiva

'Si me queréis, callarse' es el nombre de este cortometraje, de casi nueve minutos de duración, que se estrena este martes, 3 de diciembre, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en el propio centro educativo.

El portavoz y uno de los productores del corto, Sergio Lanzas, ha explicado a Europa Press que la iniciativa surgió de las orientadoras y profesoras específicas de estos alumnos, seis en dicho centro escolar, "niños tímidos, que sufren porque no es fácil vivir con tanto ruido a su alrededor".

"Invirtamos la realidad e imaginemos que ser sordo es la normalidad y el mundo educativo se adapta a ellos y los problemas diarios que padecen sean los que tengamos ahora los no sordos, nos volveríamos locos", señala, de ahí el "simpático" título que se ha puesto al corto, 'Si me queréis, ¡callarse!', parafraseando al célebre 'Si me queréis, irse' de Lola Flores.

A través de la visualización de diversas situaciones cotidianas de un estudiante, el protagonista refleja su desesperación e impotencia porque nadie piensa en los que escuchan sin necesidad de aparatos o avances técnicos, que son la minoría, lo que hace un suplicio su estancia en el centro; y su integración educativa y social es imposible, "por las trabas que ponemos sin ponernos en su lugar ni atender a sus necesidades".

Todo el cortometraje es casero, es decir, ha sido grabado y montado en el instituto, con la participación de 30 alumnos y cinco profesores. Han sido tres días de rodaje y dos semanas de montaje, ha apuntado Lanzas, quien ha calificado el resultado de esta experiencia como "magnífico".

Con esta iniciativa se quiere dar a conocer la sensación y situaciones que viven personas hipoacúsicas en un lugar tan ruidoso como un instituto. Pese a ello, Lanzas ha destacado cómo en las clases en las que estudian los alumnos con discapacidad auditiva están más sensibilizados, algo que ha subrayado.

Ha puesto como ejemplo cuando uno entra y las persianas están bajadas, de manera que los estudiantes con discapacidad auditiva no tengan problemas con los reflejos y puedan ver las pizarras para seguir la explicación o cómo sus profesores tienen interiorizado que no se pueden volver, de manera que puedan seguir con total normalidad las clases. Estos son solo dos ejemplos de las muchas medidas que se adoptan para favorecer el día a día de estos alumnos en el instituto.

Con este proyecto cinematográfico estos alumnos "se han abierto más" dentro del instituto, ha destacado Lanzas, quien ha invitado a estar atentos este martes al estreno del cortometraje, que se hará ante las familias y los propios alumnos, que no han visto el resultado final. Esta iniciativa ha sido ideada y desarrollada por Pepa Cabello, Susana González, Mariola Fernández y el propio Lanzas; participando también como actor el profesor Pepe Montilla.

APUESTA POR LA INTEGRACIÓN

Desde este instituto, han precisado desde el mismo, se apoya "decididamente el proceso de integración del alumnado con discapacidad auditiva", incidiendo en que están "siempre receptivos" a las propuestas de innovación que desde las asociaciones y organizaciones representativas de las personas con discapacidad y de sus padres y madres, se les realice, canalizado a través del Departamento de Orientación y la profesora de Audición y Lenguaje de signos.

"Continuamos trabajando y procuramos mejorar las condiciones de escolarización, los apoyos y recursos, en la medida de nuestras posibilidades", han sostenido, añadiendo que la finalidad es alcanzar "el máximo desarrollo de las capacidades psicomotoras, cognitivas, comunicativas, afectivas y sociales que hagan posible la realización personal y la integración social y laboral de las personas con discapacidad auditiva".