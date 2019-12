La innovadora teràpia CAR-T contra la leucèmia i limfoma s'aplica al primer pacient a la Comunitat Valenciana

Un total d'onze hospitals d'Espanya, dos a la Comunitat -l'Hospital Clínic i l'Hospital la Fe- estan acreditats per a dur a terme aquest nou tractament per a determinats casos de leucèmia i limfoma.

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha recalcat, en un comunicat, en la importància que té l'aposta per aquest tipus de teràpies que "milloren l'esperança de vida de moltes persones que pateixen càncer i, per tant, ens situa com una sanitat pública de referència".

Per la seua banda, el doctor cap del Servei d'Hematologia de l'Hospital Clínic Universitari, Carlos Solano, ha explicat que "aquesta teràpia marca l'inici d'una revolució en el camp de les neoplàsies hematològiques i en un futur pròxim, probablement en tota l'oncologia". "Entre un 30% i un 40% dels i les pacients que no tenien una altra alternativa terapèutica, podran beneficiar-se de la nova teràpia", apunta.

"La teràpia CAR-T constitueix una forma d'immunoteràpia personalitzada i dirigida específicament enfront del tumor que ha demostrat una eficàcia clara, amb una taxa de curació elevada. S'obri una nova esperança de tractament per a pacients amb limfomes i leucèmies refractàries considerats incurables fins a l'actualitat", apunta la doctora María José Terol, Cap Clínica i responsable de la Unitat de síndromes linfoproliferatius del Servici d'Hematologia i Hemoteràpia de l'Hospital Clínic Universitari de València.

"Una de les funcions del nostre sistema immunològic és eliminar les cèl·lules tumorals. Per diversos motius, es pot perdre aquesta funció i es pot desenvolupar una neoplàsia, és a dir, una formació anormal en alguna part del cos de teixit en forma de tumor. La nova teràpia CAR-T consisteix a extraure limfòcits T de la pròpia persona i introduir-li un gen en el nucli amb l'ajuda d'un virus modificat. Açò fa que els limfòcits del pacient expressen en la seua superfície un nou receptor capaç de reconéixer a l'antigen específic del tumor i combatre'l", assenyala Solano.

El primer pas va ser l'extracció de limfòcits de la pròpia pacient, i posteriorment aquest van ser enviats als Estats Units on es realitza la modificació genètica. Els leucòcits reprogramats es "expandeixen" en laboratori (se'ls afegeix mig de cultiu perquè proliferen) i posteriorment s'infonen al pacient. Abans del tractament, se li aplica a dita pacient una lleugera quimioteràpia amb la finalitat de preparar l'organisme.

"Al voltant de 24 hores després de la infusió de les cèl·lules CAR-T es produeix una reacció inflamatòria, la qual cosa constitueix un senyal que els limfòcits modificats estan proliferant i induint l'alliberament de substàncies inflamatòries amb la finalitat d'eliminar el tumor. Per açò, els i les pacients requereixen ingrés per a la seua vigilància intensiva", ha explicat el cap del Servei d'Hematologia.

PROCÉS ÉS "COMPLEX"

El procés és "complex" i s'inicia amb la selecció del pacient amb un dels diagnòstics per al qual existeix indicació en aquest moment. Seguidament, i després d'extraure els seus propis limfòcits, aquest s'envien a un dels dos laboratoris autoritzats a nivell mundial on es preparen i es retornen de nou al centre. Finalment, aquest s'administren a la persona de nou i es tracten les seues possibles complicacions.

"És un procediment complex i que justifica que el Ministeri de Sanitat haja seleccionat per a l'administració de la teràpia CAR-T a centres amb gran experiència en l'ús de teràpies antitumorals complexes, incloent el trasplantament de progenitors hematopoiétics", descriu Carlos Solano.

L'engegada d'aquesta teràpia ha requerit el treball d'un equip de més de 20 professionals, fonamentalment hematòlegs i farmacèutics però també neuròlegs, metges d'UCI, infectòlegs i microbiòlegs, entre d'altres.

Tal com ha assenyalat Carlos Solano, "encara que el procés acaba de començar i encara és prompte per a saber si el tractament serà efectiu, l'experiència ha sigut molt gratificant i emocionant per als professionals sanitaris que han participat". "S'obri una nova esperança que ha demostrat una eficàcia significativa de curació per a nombroses persones fins ara incurables", ha afegit.