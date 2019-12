Un jutjat arxiva la investigació al restaurant Riff després de la mort d'una dona que va patir gastroenteritis

Així consta en una interlocutòria, facilitada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en la qual es justifica el sobreseïment provisional en què no consta ni existeixen indicis d'acció punible alguna ni per omissió ni per imprudència. La Fiscalia va sol·licitar també recentment l'arxivament de les actuacions.

La víctima, de 46 anys, va morir al febrer després d'haver menjat en el Riff. El seu marit i el seu fill, de 12 anys, van presentar també intoxicació però amb una evolució bona.

Després de la defunció, el jutjat va obrir una investigació per si hi havia relació entre la ingesta alimentària d'uns bolets denominats múrgoles i la possibilitat que aquests li provocaren un quadre de gastroenteritis que finalment la va portar al fatal desenllaç.

L'estudi histopatològic de la dona i l'informe definitiu de l'autòpsia assenyalaven que la mort va derivar d'un procés patològic propi de la morta. Consideraven que possiblement va patir una gastroenteritis relacionada amb el consum previ dels bolets, però estimaven que aquest no va revestir la gravetat suficient com per a ser causa fonamental de la mort.

Sobre este tema, detallaven que la morta ja patia alteracions cerebrals i renals prèvies que van poder desencadenar la mort sobtada, en aquest cas en el context d'una gastroenteritis aguda complicada amb una broscoaspiració o arítmia cardíaca i posterior broncoaspiració agònica.

Els exàmens de toxicologia posaven en relleu que els bolets de l'espècie consumida poden presentar alguns nivells de toxicitat, i produir alguns quadres entre els quals es troben els gastrointestinals, si bé en la majoria dels casos desapareixen espontàniament en un 90% dels pacients, és a dir, no poden qualificar-se com a greus i ni s'esmentava la possible mortaldat pels mateixos en el referit informe.

Per tot açò, es concloïa que no podia afirmar-se que la gastroenteritis hipotèticament causada per la ingesta dels bolets múrgoles fora causa directa i única de la mort.

I s'incidia que la dona morta tenia una dolència prèvia, desconeguda pels supòsits implicats en l'eventual imprudència, que concorria com a causa fonamental de la seua defunció en unió amb el quadre de gastroenteritis.

Davant aquests informes i conclusions, Fiscalia va sol·licitar l'arxivament de les actuacions i el jutjat així ho ha ordenat.