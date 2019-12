COP25.- La Comunitat presenta la seua estratègia contra el canvi climàtic per primera vegada en una cimera mundial

La Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic alberga aquest dimarts, 3 de desembre, la jornada 'L'acció subnacional en la lluita contra el canvi climàtic'. En aquest fòrum, de la mà de la consellera d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, es dona a conéixer de manera internacional les prioritats, reptes i eixos fonamentals pels quals la Comunitat tracta de combatre els efectes del canvi climàtic.

En col·laboració amb l'organització de la Cimera del Clima, la Generalitat ha convocat un programa d'actes que inclou tant reunions multilaterals a Madrid com una agenda descentralitzada en cooperació amb entitats com la Universitat de València (UV) o el Centre Mundial de València per a l'Alimentació Sostenible (Cemas), detalla l'administració autonòmica en un comunicat.

"El Mediterrani és l'epicentre del canvi climàtic. Els governs tenim el desafiament de traslladar les estratègies de mitigació i adaptació a les particularitats de cada territori i a les característiques de la política de proximitat", ha defès la titular de Transició Ecològica, en relació amb la responsabilitat de les regions que aborden tant la sessió 'Region4' (diumenge 8) com la taula de debat 'Finançament de l'Acció Climàtica' (dilluns 9), en la qual també està prevista la seua participació.

Paral·lelament, les trobades amb entitats "de primer nivell", com els governs de la British Columbia (el Canadà) o Holanda, serveixen per a establir contactes en busca de futurs acords d'investigació i col·laboració.

Entre els actes a la Comunitat per la COP25 destaquen els organitzats amb la càtedra de Cultura Territorial de la Universitat de València, així com el que acollirà el divendres 13 el Cemas sobre la connexió directa entre alimentació sostenible i canvi climàtic.