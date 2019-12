Exconsellera Miró diu que van advertir al Palau que els serveis jurídics havien d'estudiar el contracte amb Patrocini

Miró s'ha pronunciat així en la seua declaració, en qualitat de testimoni, en el judici que se segueix en l'Audiència de València per un presumpte desfalc en el Palau de Les Arts contra el qual anara director financer del Palau Ernesto Moreno; el president del consell d'administració de Patrocini -empresa vinculada al Palau i dedicada a captar patrocinadors-, José Antonio Noguera Puchol; el conseller delegat de Patrocini Joaquín Maldonado; i l'excónsul de França a València i administrador de la societat Radcliffe -mercantil que actuava d'intermediària en les contractacions-, Pablo Broseta.

Trini Miró ha explicat que la Fundació del Palau estava adscrita a la seua Conselleria i obtenia pressupost del seu departament. "Se sostenia fonamentalment pel pressupost que li donava el Govern valencià", ha afegit.

Preguntada per com es va assabentar que anava a crear-se Patrocini, ha comentat que va ser en una època de crisi en la qual el Palau tenia falta de recursos econòmics "fonamentalment per un greuge comparatiu i una manca d'ingressos per part del Govern de José Luis Rodríguez Zapatero. Jo vaig reclamar cada dia al Govern diners perquè hi havia eixe greuge", ha insistit.

En aquest context, ha indicat que l'exintendent del Palau Helga Schmidt -morta- li va demanar una reunió a la qual també va assistir el seu aleshores secretari autonòmic Rafael Miró i Noguera. En eixa trobada, ha exposat que se'ls va presentar un projecte que anava a engegar el Palau per a captar patrocinadors "juntament amb altres persones de reconegut prestigi i amb eixa capacitat de captació", ha dit.

"En eixa conversa se'ns va comentar que el nou ens anava a estar relacionat directament amb el Palau, i Rafael Miró els va advertir que davant qualsevol acció havien de recórrer a els serveis jurídics interns i externs de la fundació per a saber la forma en la qual havien d'engegar tot eixe projecte", ha descrit.

I ha afegit: "Quan acabem la reunió, mai més vaig tornar a reunir-me amb aquests senyors ni vaig parlar mai més amb Schmidt d'açò ni vaig saber com va acabar d'engegar-se aquest projecte". La testimoni ha afirmat que fins llavors desconeixia com es captaven patrocinadors.

"Jo mai he tingut cap contracte ni d'aquest ni de cap altre organisme de la Generalitat", ha postil·lat. "Un conseller -ha afegit- no aprova mai cap contracte ni diu com ha de fer les coses. Tot té la seu curs. Si es va aprovar el contracte, estarà en les actes. Però jo no he tingut el contracte en les meues mans com a consellera. No m'he assegut en la vida a redactar un clausurat ni es com s'ha de tractar un conveni. Mai un conseller se senta a dir com s'han de fer les coses", ha asseverat.

D'altra banda, ha prestat declaració en la sessió d'aquest dilluns l'ex-directora general d'Anàlisi i després d'Organització del Gabinet del president de la Generalitat Valenciana Henar Molinero. Ha centrat la seua intervenció en Viva Europa i ha manifestat que va haver-hi una reunió en el Palau per a parlar "únicament" d'aquest esdeveniment.

Ha afirmat que des del Consell pensaven que aquest esdeveniment era "important" per al suport a l'òpera i a la ciutat de València, i ha assenyalat que en concloure el mateix, "sempre" rebien un dossier amb els resultats. "Ens presentaven l'esdeveniment de manera plurianual, per a tres anys", ha postil·lat.

CONSELLERS DE PATROCINI

D'altra banda, aquest dilluns han declarat diversos testimonis que van ser consellers de la societat Patrocini. Un d'ells ha comentat que va aportar 30.000 euros i no va cobrar dietes ni per cap treball. "No era tant guanyar diners com donar a conéixer l'òpera i el Palau en el món", ha explicat.

Ha indicat que va fer treballs a l'inici per a captar patrocinadors encara que després es va centrar en Viva Europa, esdeveniment al qual es van destinar "totes les quantitats que ingressava la societat. Per a pagar els gastos de l'entitat, el lloguer, fons...". "Tots teníem clar per a què estàvem participant en aquesta companyia", ha afegit.

En la mateixa línia, un altre testimoni ha manifestat que després de cada esdeveniment de Viva Europa els arribava un resum de la repercussió de l'esdeveniment i, fins i tot, cartes de diferents ciutats "donant-nos les gràcies", ha exposat. També va aportar 30.000 euros i va treballar per la societat. "Tots els socis igual", ha afegit.

Un altre conseller de Patrocini ha remarcat que va buscar patrocinadors i va realitzar diversos contactes amb un ambaixador rus. "Els consellers solament vam dedicar una mica de diners -a la societat- i del nostre temps a aquesta fi". "No cobràvem dietes d'assistència al consell ni quantitats en concepte algun", ha incidit.