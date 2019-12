La Filmoteca de València programa diez musicales europeos de culto en el ciclo 'Melodías excéntricas'

Organizado en colaboración con el Festival de Cine Europeo de Sevilla, el ciclo está conformado por diez películas "de culto" que "basculan entre lo bizarro y lo sublime" y que reflejan la fascinante versatilidad de cineastas como Chantal Akerman, Werner Schroeter, Márta Mészáros o Iván Zulueta a la hora de mezclar imágenes y canciones.

La selección abarca un amplio espectro temporal desde los años sesenta hasta la actualidad, y supone una verdadera odisea fílmica que va de la España yeyé con 'Un, dos, tres, al escondite inglés' (1969) de Iván Zulueta a la convulsa Escocia actual con 'Tomorrow is always too long' (2014) de Phil Collins.

El ciclo también incluye películas de culto como la francesa 'La France' (2007) de Serge Bozon, la británica 'Billy The Kid and the Blaize Vampire' (1985) de Alain Clarke, la italiana 'Tano da Morire' (1007) de Roberta Torre, 'Golden Eights' (1986) de Chantal Ackerman, la rusa 'The Devil's Bride (1974) de Arunas ebriunas o el clásico del cine francés 'Una habitación en la ciudad' (1982) de Jacques Demy, detalla el IVC en un comunicado.

Cada una de las películas seleccionadas rompe de manera diferente con la línea establecida por Demy en sus musicales de los sesenta o por las clásicas películas sobre triunfales bandas de rock, ya sea por la fragmentación de sus estructuras narrativas, sus fusiones de elementos de Hollywood con los de la Nouvelle Vague, sus corrosivas y transgresoras radiografías sociales o por sus originales relecturas de mitos.