Defensa del expresidente de Pescanova pide suspender el juicio y citar a los bancos como responsables a título lucrativo

Durante la fase de cuestiones previas en la primera jornada de la vista oral en la Audiencia Nacional, el abogado del principal acusado se ha preguntado por qué nadie ha pedido la imputación de las entidades financieras en las que Pescanova buscó liquidez en los años inmediatamente anteriores a su quiebra.

En los años 2010 y 2011, el volumen de la deuda de la empresa era entre tres y cuatro veces superior a lo que declaraba, según el escrito de acusación de la Fiscalía, una situación que la compañía decidió combatir recurriendo a la financiación bancaria, principalmente.

Por ello, el abogado de Fernández de Sousa considera que las entidades bancarias a las que acudió Pescanova "se han lucrado" de esta situación y han de "devolver" los intereses que percibieron como consecuencia de las "prácticas comerciales irregulares" que, según el Ministerio Público, puso en marcha la empresa con el objetivo de esconder el verdadero estado de las cuentas.

Para el letrado, "no puede ser" que esas operaciones sean regulares para los bancos, pero irregulares para los acusados, por lo que considera que las entidades financieras también deberían estar sentadas en el banquillo como posibles responsables a título lucrativo.

Es más, ha llegado a manifestar que si los bancos devolviesen la totalidad de los intereses cobrados, "habría dinero para pagar a todos los perjudicados en este juicio" y los hoy acusados ya no tendrían que hacer frente a una responsabilidad civil.

NI ENGAÑO NI PERJUICIO

Además, considera que no debe prosperar la acusación por el delito de estafa, ya que precisamente ninguna de las entidades bancarias a las que supuestamente se ocultó el estado de la compañía se ha personado como acusación particular.

"Hasta que Pescanova entra en preconcurso de acreedores, tras no aprobarse las cuentas (en 2013), no hay ninguna deuda vencida que deja de ser abonada. ¿Dónde estan las entidades bancarias en este juicio? ¿Cómo se explica que no estén como acusación? No ha habido estafa ni ningún perjuicio para los bancos. No sabemos en qué consiste la estafa ni donde reside el engaño y el perjuicio", ha argumentado.

Por otra parte, el abogado del expresidente de Pescanova ha mostrado su contrariedad por la introducción en el auto de apertura de juicio oral de un delito más atribuido a su cliente y otros acusados, el de insolvencia punible.

En este sentido, ha alegado que la ley no permite acusar a nadie de un delito por el que no había estado imputado antes ni había declarado por ello durante la fase de instrucción del procedimiento. Por lo tanto, ha pedido la supresión de este delito, solicitud a la que se han ido adhiriendo el resto de defensas.