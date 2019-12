Antonio Garrido: "La meua passió en escriure és la manera de contagiar al lector"

Així ho ha asseverat nascut el Linares (Jaén) i establit a València l'autor, en una entrevista concedida a Europa Press amb motiu de la presentació en aquesta ciutat de la seua última obra, 'El jardín de los enigmas' (Espasa).

El relat trasllada al lector al Londres industrial de mitjan el segle XIX, on Rick Hunter, un caça-recompenses amb un fosc desig de venjança, es veurà embolicat en una trama de corrupció en la Companyia de les Índies Orientals i de crims en la qual també apareix la protagonista femenina, Daphne Loveray, inspirada en Ada Lovelace, la fascinant matemàtica avançada al seu temps filla de Lord Byron.

Garrido explica que ha construït una "novel·la d'ambientació històrica en la qual la intriga i el suspens són els protagonistes". "Hi ha acció i hi ha successos sorprenents inspirats en fets reals", afegeix.

De fet, el detonant de la novel·la va ser el coneixement, per part de l'autor, del llenguatge de les flors, una forma de comunicació criptogràfica usada en l'època victoriana per a expressar sentiments considerats lujuriosos.

L'ambientació històrica ha permès al narrador portar una tasca "divertida i emocionant" a través de la qual descobreix "successos sorprenents, com els alçacuells metàl·lics que utilitzaven els homes per a desfer-se de les llaçades amb els quals els assassinaven per a robar o els catàlegs de dones que s'oferien en els locals d'opi".

JUSTÍCIA I VENJANÇA

Respecte a l'elaboració dels personatges, ha comentat que "tant els protagonistes com els antagonistas obeeixen a unes ambicions i fan el que creuen que ha de fer". D'aquesta forma, "no hi ha bons boníssims ni roïns roiníssims" i es reflexiona sobre el binomi justícia-venjança.

Antonio Garrido ha sigut traduït a més de quinze idiomes i ha sigut el primer espanyol la traducció del qual a l'anglés ha aconseguit el número u absolut de vendes als Estats Units, en la llista d'Amazon, en tots els gèneres i totes les categories. Preguntat sobre el seu èxit en l'estranger, l'autor ho atribueix al fet que tracta "temes universals i escenaris que sorprenen".

La primera novel·la d'Antonio Garrido, 'La escriba' (2008), es va alçar amb el Prix des Lecteurs Selection 2010, i va ser finalista del Prix Fulbert de Chartres. 'El lector de cadáveres', 2011, va obtindre el Premi Internacional de Novel·la Històrica Ciutat de Saragossa i el Prix Griffe Noire, i va ser seleccionada per als Edgar Allan Poe Awards USA en la categoria Best Paperback Original. En 2015 va obtindre el Premi de Novel·la Fernando Lara.