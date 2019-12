La Guàrdia Civil demana l'activació de la UME per a participar en la cerca de la jove desapareguda a Manuel

20M EP

La Guàrdia Civil ha demanat l'activació de la Unitat Militar d'Emergències (UME) per a participar en la búqueda de la jove de 25 anys Marta Calvo, de la qual no es tenen notícies des de principis del mes de novembre, quan va quedar per internet amb un home i va comunicar a la seua mare per Whatsapp la seua ubicació en la localitat de Manuel.