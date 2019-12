El Gobierno asturiano, a la espera de conocer en detalle la propuesta de Iberdrola para la térmica de Lada

"Cuando la conozcamos la valoraremos", ha comentado Barbón a preguntas de los periodistas en el marco de una visita a una industria láctea en Navia.

"Nosotros no vamos a admitir ningún cierre que no conlleve la generación de otro tipo de actividad y en materia energética creemos importante la sustitución de una energía por otro", ha adelantado, advirtiendo que el Principado no está dispuesto a que el cierre de la planta de Iberdrola conlleve el empobrecimiento de la comarca.

Se ha referido también Barbón a la Cumbre del Clima 2019 que se celebra estos días en Madrid y ha calificado de "vital" la compensación y la generación de nuevas actividades si se pretende que la ciudadanía se tome en serio la transición energética. "Hay que poner recursos y fondos encima de la mesa", ha insistido.

Además, ha repetido que la Unión Europea tiene que tomar medidas de 'ajuste en frontera' para proteger a la industria propia frente a la entrada de productos de países "que no respetan el medio ambiente" y que compiten con ventaja.