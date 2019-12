El temporal deja lluvias de hasta 133 l/m2, tormentas eléctricas y olas de más de 2,5 metros en la Comunitat Valenciana

Según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), los consorcios de bomberos no han tenido que realizar de momento servicios relacionados con el temporal, que ha dejado ya además de los 133 litros en Pego, 116 en Barx (Valencia), 92 en Xeraco (Valencia), 88 en Pinet (Valencia), 84 en Dénia (Alicante), 76 en Villalonga (Valencia), 73 en Oliva (Valencia), 68 en Polinyà de Xúquer (Valencia), 65 en Jávea (Alicante) y 64 en Miramar (Valencia).

Las precipitaciones están siendo persistentes, de intensidad moderada a fuerte en el litoral y prelitoral de Valencia y norte de Alicante. Puntualmente han podido tener intensidad torrencial en la zona de Jávea sobre las 10 horas e intensidad muy fuerte también de forma puntual en otras localidades costeras de la Safor, Marina Alta y la Ribera Baixa, según Aemet.

Los servicios de emergencias han explicado que en Alicante se han recibido 170 llamadas y se han gestionado 102 incidentes; en Valencia 180 llamadas y 144 incidentes, y en Castellón 35 llamadas y 29 incidentes gestionados.

Entre las incidencias, la Policía Local de Bellreguard ha informado de que la CV-673 (dirección del pueblo a las playas) y el Camino Viejo de Gandia (a la altura del cementerio) se encuentran están cerrados indefinidamente.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso especial de fenómenos adversos que advierte de que se trata de un temporal "de ida y vuelta" en la Comunitat, ya que tras este lunes la mayor adversidad estará en el litoral de Murcia y este de Almería el martes, pero el miércoles será el peor día del temporal en la región. En las primeras horas del jueves todavía podrían persistir las precipitaciones, pero tenderán a remitir.

Este lunes el CCE ha decretado la preemergencia por lluvias nivel naranja en el litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante, así como por fenómenos costeros nivel naranja en el litoral sur de Valencia y toda la costa alicantina.

Durante la mañana, según ha explicado Aemet en su Twitter, se han registrado tormentas en el mar y ha aumentado el oleaje, con olas de más de 2,5 metros en la provincia de Valencia, sur de Castellón y norte de Alicante. Se prevé que vaya en aumento en las próximas horas y se podrían producir olas de hasta cuatro metros.

Dado que este temporal tiene un componente importante de fenómeno costero, desde el 112 han lanzado una serie de recomendaciones a los ciudadanos: no acercarse a paseos marítimos, espigones o acantilados; no circular con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa; no practicar deportes náuticos y asegurar el amarre de las embarcaciones; proteger la vivienda ante la posible invasión del agua del mar y permanecer atento a la posibilidad de evacuación en caso de estar en un camping.