Exconsellera Miró dice que advirtieron al Palau de que los servicios jurídicos debían estudiar el contrato con Patrocini

Miró se ha pronunciado así en su declaración, en calidad de testigo, en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia por un presunto desfalco en el Palau de Les Arts contra el que fuera director financiero del Palau Ernesto Moreno; el presidente del consejo de administración de Patrocini -empresa vinculada al Palau y dedicada a captar patrocinadores-, José Antonio Noguera Puchol; el consejero delegado de Patrocini Joaquín Maldonado; y el excónsul de Francia en Valencia y administrador de la sociedad Radcliffe -mercantil que actuaba de intermediaria en las contrataciones-, Pablo Broseta.

Trini Miró ha explicado que la Fundación del Palau estaba adscrita a su conselleria y obtenía presupuesto de su departamento. "Se sostenía fundamentalmente por el presupuesto que le daba el Gobierno valenciano", ha añadido.

Preguntada por cómo se enteró de que iba a crearse Patrocini, ha comentado que fue en una época de crisis en la que el Palau tenía falta de recursos económicos "fundamentalmente por un agravio comparativo y una carencia de ingresos por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Yo reclamé cada día al Gobierno dinero porque había ese agravio", ha insistido.

En este contexto, ha indicado que la exintendente del Palau Helga Schmidt -fallecida- le pidió una reunión a la que también asistió su entonces secretario autonómico Rafael Miró y Noguera. En ese encuentro, ha expuesto que se les presentó un proyecto que iba a poner en marcha el Palau para captar patrocinadores "junto con otras personas de reconocido prestigio y con esa capacidad de captación", ha dicho.

"En esa conversación se nos comentó que el nuevo ente iba a estar relacionado directamente con el Palau, y Rafael Miró les advirtió de que ante cualquier acción debían recurrir a los servicios jurídicos internos y externos de la fundación para saber la forma en la que tenían que poner en marcha todo ese proyecto", ha descrito.

Y ha añadido: "Cuando terminamos la reunión, nunca más volví a reunirme con estos señores ni hablé nunca más con Schmidt de esto ni supe cómo terminó de ponerse en marcha este proyecto". La testigo ha afirmado que hasta entonces desconocía cómo se captaban patrocinadores.

"Yo nunca he tenido ningún contrato ni de éste ni de ningún otro organismo de la Generalitat", ha apostillado. "Un conseller -ha añadido- no aprueba nunca ningún contrato ni dice cómo tiene que hacer las cosas. Todo tiene su cauce. Si se aprobó el contrato, estará en las actas. Pero yo no he tenido el contrato en mis manos como consellera. No me he sentado en la vida a redactar un clausurado ni se como se tiene que tratar un convenio. Jamás un conseller se sienta a decir cómo se tienen que hacer las cosas", ha aseverado.

Por otro lado, ha prestado declaración en la sesión de este lunes la ex directora general de Análisis y luego de Organización del Gabinete del presidente de la Generalitat Valenciana Henar Molinero. Ha centrado su intervención en Viva Europa y ha manifestado que hubo una reunión en el Palau para hablar "únicamente" de este evento.

Ha afirmado que desde el Consell pensaban que este evento era "importante" para el apoyo a la ópera y a la ciudad de València, y ha señalado que al concluir el mismo, "siempre" recibían un dossier con los resultados. "Nos presentaban el evento de manera plurianual, para tres años", ha apostillado.

CONSEJEROS DE PATROCINI

Por otra parte, este lunes han declarado varios testigos que fueron consejeros de la sociedad Patrocini. Uno de ellos ha comentado que aportó 30.000 euros y no cobró dietas ni por ningún trabajo. "No era tanto ganar dinero cómo dar a conocer la ópera y el Palau en el mundo", ha explicado.

Ha indicado que hizo trabajos al inicio para captar patrocinadores aunque luego se centró en Viva Europa, evento al que se destinaron "todas las cantidades que ingresaba la sociedad. Para pagar los gastos de la entidad, el alquiler, fondos...". "Todos teníamos claro para qué estábamos participando en esta compañía", ha añadido.

En la misma línea, otro testigo ha manifestado que después de cada evento de Viva Europa les llegaba un resumen de la repercusión del evento e, incluso, cartas de diferentes ciudades "dándonos las gracias", ha expuesto. También aportó 30.000 euros y trabajó por la sociedad. "Todos los socios igual", ha añadido.

Otro consejero de Patrocini ha remarcado que buscó patrocinadores y realizó varios contactos con un embajador ruso. "Los consejeros solo dedicamos un poco de dinero -a la sociedad- y de nuestro tiempo a este fin". "No cobrábamos dietas de asistencia al consejo ni cantidades en concepto alguno", ha incidido.