El alcalde de Coria ve los túneles "absolutamente imprescindibles" y pide a la plataforma que siga "la lucha"

En un comunicado, el alcalde de Coria ha advertido de que "los andaluces no pueden seguir consintiendo que el Gobierno central siga escatimando dinero para los túneles" del tramo de la SE-40 comprendido entre Dos Hermanas y Coria, instando a la citada plataforma ciudadana a que "no abandone la lucha ni se pliegue a la desidia de los políticos responsables y del Gobierno central que no quieren afrontar esta decisión", toda vez que según exponía el presidente de la patronal sevillana, Miguel Rus, durante la reunión de la plataforma, los "sobrecostes" del proyecto hasta unos 1.200 millones de euros y los "enormes gastos de conservación" de los futuros túneles hacen que el Ministerio de Fomento vea un "complicado" escenario presupuestario, entre otros aspectos.

El alcalde de Coria ha recordado que su municipio lleva "décadas reivindicando" la construcción de estos túneles, "una infraestructura absolutamente imprescindible para Sevilla y para Coria del Río". "No vamos a permitir que este tramo de la SE-40, el más importante para nuestro municipio, se quede sin túneles", ha aseverado.

"Ya son demasiadas las infraestructuras que se están negando a Sevilla, teniendo en cuenta que también está pendiente otra tan importante como la ampliación del metro", ha enfatizado reiterando que Coria del Río necesita "una comunicación eficaz con su otra orilla" y con Dos Hermanas.