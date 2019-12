Aragón participa en la Cumbre del Clima con un experimento de inteligencia colectiva y otras actividades

"La COP25 es una reunión anual de las Naciones Unidas de todos los países que están trabajando en acción para el clima", ha explicado el Comisionado para la Agenda 2030, Fermín Serrano. Desde IFEMA, ha aclarado, han creado una agenda regional para que el Gobierno de Aragón lleve a cabo tareas internas personalizadas. Se busca que "la gente de la calle en Aragón sepa como puede estar presente dentro de la Cumbre del Clima".

El Gobierno de Aragón va a instalar el día 4 de diciembre, de 10.00 a 18.00 horas, en la Gran Vía de Zaragoza la mesa taller para 'Calcular tu huella de Carbono', donde se indica qué se puede hacer para frenar el cambio climático en la vida cotidiana. Un equipo de técnicos estimará cuál es la huella de carbono que un ciudadano deja a diario.

Aragón está inmerso asimismo en un experimento de inteligencia colectiva, que consiste en la elaboración de un decálogo de medidas para los Objetivos y Desarrollo Sostenible de Cambio Climático y de Agua, que se presentará en Madrid el 10 de diciembre.

Así, de manera colectiva, unos 1.000 alumnos de una treintena de centros educativos, algunos de ellos aragoneses, ayudarán a priorizar medidas a adoptar para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Cambio Climático y de Agua, creando un decálogo de medidas que se dará a conocer en Zaragoza el 12 de diciembre en el marco de la Conferencia europea #EUWIC.

Otras entidades que viajarán a Madrid para participar en las actuaciones organizadas por IFEMA son la Fundación Hidrógeno Aragón, la comunidad #PorElClima, Apadrina un Olivo o el Observatorio Pirenaico de Cambio Climático.

La directora general de Cambio Climático y Educación Ambiental del Gobierno de Aragón, Marta de Santos ha dicho que desde el Gobierno de Aragón ya han empezado a tomar medidas contra el cambio climático. "Hemos querido actuar antes de que nos digan que es lo que tenemos que hacer".

A su juicio, la magnitud del problema medioambiental "no tiene precedente", es "muy serio" y los seres humanos estamos acelerando el proceso. Por ello, "el Gobierno de Aragón ha aprobado un plan de acción, con una serie de actuaciones, que pueden suponer un antes y un después en las políticas de todos los departamentos".

El plan de acción propone medidas concretas en todos las departamentos del Gobierno de Aragón, con un presupuesto asociado y un cronograma de cumplimiento. "Queremos compromisos reales y no solo declaraciones de intenciones", ha dicho de Santos. Para ello, se va a realizar un diagnóstico global, donde se señalen cómo afectan los cambios en el clima en las distintas comarcas de la comunidad aragonesa para actuar de forma personalizada en cada una de ellas.

El martes 3 de diciembre se va a constituir el Consejo Aragonés del Clima por primera vez en esta Comunidad y se tomarán decisiones que influirán en el ámbito científico, empresarial, social y medioambiental. "Es un consejo donde vamos a estar todos los entes sociales de la comunidad porque es un cambio que debemos de tomar toda la sociedad a la vez para, de una manera unánime, avanzar hacia estas medidas de acción urgentes".

Es un momento crítico del cambio climático y las consecuencias para el planeta y los seres humanos son "muy graves". Para la directora general del Cambio Climático, "el negacionismo ya no cabe, el cambio climático está aquí y la actividad humana es la causante y puede frenar este acelerón".

En Aragón, el objetivo principal es crear unos indicadores comunes para todo el planeta, que permitan medir la contaminación y sus afecciones. "Somos la última generación con capacidades para salvar el planeta y se precisa una reflexión y un cambio de actitudes muy importante", ha declarado Marta de Santos.

En la Sala Goya del Edificio Maristas se ha inaugurado este lunes la exposición itinerante 'Calidad del aire es calidad de vida', que se podrá ver hasta el 18 de diciembre. Se trata de una muestra que ahora hace parada en Zaragoza coincidiendo con la Cumbre del Clima.

"Esta exposición se enmarca dentro de la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental (EÁREA) y es una campaña de educación ambiental y sensibilización sobre la importancia y necesidad de disfrutar de un aire de calidad para la ciudadanía". En definitiva, ha concluido Marta de Santos, pretende informar sobre distintos aspectos de la calidad de nuestro aire, mostrando los daños que puede causar la contaminación, aunque en la mayoría de las ocasiones no los podamos percibir a simple vista".

El 10 de diciembre, en el Edificio Pignatelli de Zaragoza, también se celebrará un Seminario de lanzamiento del proyecto SUDOE Montclima.eu para el tratamiento del clima y riesgos naturales en montañas, con una treintena de expertos de España, Francia, Andorra y Portugal.

CAPITAL DEL AGUA

Los próximos días 11, 12 y 13 diciembre, el Palacio de Congresos de la Expo de Zaragoza se convertirá en la sede de la Conferencia Europea de Innovación y agua 2019-'EU Water Innovation Conference 2019: Accelerating action to tackle water pollution and enhance EU preparedness to water-related climate change impacts'.

Esta conferencia #EUWIC, organizada por la Comisión Europea y el Gobierno de Aragón, reunirá a unos 800 expertos para tratar futuras agendas comunitarias de agua, mitigación de los efectos del cambio climático y descontaminación, entre otros temas. Están previstas 50 actividades asociadas entre talleres y visitas técnicas.

La organización de este evento de primer orden a nivel internacional responde al compromiso del Gobierno de Aragón con el proyecto Ebro 2030 y la búsqueda de soluciones innovadoras en materia de agua. El propósito de la Conferencia es concienciar a todos los agentes vinculados con el agua sobre la necesidad de afrontar con urgencia los retos que plantea la gobernanza del agua en el contexto de cambio climático.

El encuentro servirá también para que la Comisión Europea haga balance de la aplicación de la Directiva Marco del Agua, así como sobre su revisión.