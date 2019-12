Unidas Podemos, sobre la estrategia de MÉS para "aislar" a Vox: "Hay que ver cómo se efectúa porque puedes darle foco"

Así lo ha expresado en rueda de prensa tras ser preguntado por dicha cuestión y ha considerado que es "necesario hacer un diálogo entre todos los partidos, sobretodo los progresistas" e, incluso, "ir más allá". "Es un debate de fondo y no sé si la respuesta de aislar o como hacerle frente, es la adecuada, por eso tenemos que ver y comprender el momento político y social en el cual nos encontramos", ha considerado.

"Todos los partidos, nos tendríamos que sentar y ver cómo afrontar acciones que significan un retroceso en España, un retroceso que quiere volver más atrás del año 78 y, además, quiere confrontar", ha dicho López.

Asimismo, ha abogado por "ser muy responsables" a la hora de hacerlo, puesto que "si te equivocas de estrategia, el que puedes hacer es que crezcan. "Estaremos encantados de sentarnos a hablar, pero se tiene que abordar con mucha calma", ha sentenciado.

Cabe destacar que el portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Miquel Ensenyat, ha anunciado este martes que enviaría una carta al resto de fuerzas democráticas en la Cámara autonómica con el objetivo de "buscar una estrategia conjunta" para "aislar a la extrema derecha" y no ser su "colaboracionista" y, de esta manera, no llevar a cabo "debates estériles" que "buscan criminalizar minorías o la confrontación".

Ensenyat ha dicho que MÉS per Mallorca "no contribuirá" a que "la derecha radical tenga un altavoz" pues al fascismo hay que combatirlo". "No contribuiremos ni a blanquearlo ni a normalizarlo", ha asegurado.

REGISTRAN UNA PNL RELATIVA A LA ADICCIÓN DEL JUEGO ONLINE

Por otro lado, Unidas Podemos ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) relativa a la adicción al juego online, en la cual instan a que una vez se haya creado el Observatorio se realice un diagnóstico sobre la "realidad" del juego online en Baleares y, asimismo, se impulsen campañas destinadas a la prevención de las conductas adictivas.

Así lo ha explicado la portavoz adjunta de la formación morada en el Parlament, Esperança Sans, quien ha considerado que "hay un aumento de personas y de menores que juegan constantemente en Baleares", por lo que "es necesario hacerle frente". "Hay que dar respuesta a una nueva adicción del siglo XXI", ha apostillado.

ENMIENDAS PRESUPUESTOS COMUNIDAD

Por otro lado, en relación a las enmiendas presentadas en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, Sans ha destacado que desde Unidas Podemos se presentaron un total de 25 enmiendas.

Más concretamente, una enmienda, que sido aceptada por el resto de grupos del 'Pacte', aumenta la partida destinada a subvencionar a las familias para pagar a los comedores escolares en 100.000 euros.

"A pesar de que no llega a las demandas de la Comisión 0-3, consideramos una buena noticia haber podido aumentar la partida. Así mismo, seguiremos luchando por esta partida continúa aumentando en el futuro", ha dicho Sans.

Asimismo, la diputada ha explicado que también han conseguido incluir 500.000 euros para el Instituto de Industrias Culturales y se ha apoyado a enmiendas destinadas a mejorar las partidas promoción de Menorca Talaiòtica y partidas orientadas a teatros y museos de Menorca, como el Museo de la Sal y el Teatro Principal de Maó.

Por otro lado, se destinará vía capitalidad recursos para el casal de la mujer de Ibiza, la Orquesta Sinfónica y el Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza. Además, para paliar los efectos de la insularidad que sufren los pacientes y familiares que se tienen que desplazar en Mallorca o a la península, se aumentarán las dietas que reciben actualmente los enfermos. "Es una reclamación histórica", ha añadido la portavoz adjunta.

En cuanto a la red de atención temprana aumentaremos los recursos disponibles y se ampliará la cobertura hasta los 12 años. Una mejora cualitativa importante por estos niños y familias. Con relación a la R+I+D "hemos incluido que se puedan incorporar investigadores e investigadoras al Idisba". Finalmente, también se ha acordado eliminar las bonificaciones fiscales de los casinos que tenían por aumentar las mesas de juego.