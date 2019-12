El exsecretario de Castro César Saiz dice en el juicio de La Loma que "nunca ha recibido nada de nadie"

A preguntas de la fiscal y de su abogado sobre el desfase patrimonial de un millón de euros descubierto por la Agencia Tributaria en sus cuentas, y los ingresos periódicos de dinero en metálico, Saiz ha explicado que durante 30 años, "en sus ratos libres" se dedicaba a la compraventa de inmuebles. "Hay veces que en las transacciones se recibe dinero B", ha dicho, y ese dinero "lo tenía en su casa".

El exsecretario municipal está acusado de presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación y cohecho en el desarrollo urbanístico de la zona de Castro conocida como La Loma, por los que la Fiscalía solicita siete años de cárcel, 20 de inhabilitación y una multa de 1.087.334 euros; mientras que la Junta Vecinal de Santullán pide diez años de prisión y 23 de inhabilitación.

La fiscal, Pilar Santamaría, le acusa de firmar "consciente y voluntariamente" un proyecto de compensación del plan parcial del SUNP 12 que le facilitó el también acusado Valentín Galdós Tobalina en nombre de la entidad promotora Construcciones Santullán, distinto del aprobado por la Junta de Gobierno en abril de 2005, que incluía "disposiciones más favorables al promotor", y que fue el que inscribió en el Registro de la Propiedad el propio Tobalina.

En su escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que el exsecretario municipal recibió por ello 30.000 euros en metálico de Galdós Tobalina "en fechas próximas", y que "ha percibido una cantidad aproximada de 1.087.334 euros de particulares y empresas no identificadas por el solo hecho de ejercer, debidamente o no, sus funciones municipales en asuntos relacionados con sus respectivos intereses".

"NUNCA RECIBÍ DINERO DE GALDÓS TOBALINA"

César Saiz, que se jubiló en el año 2006 a los 70 años, ha asegurado que "nunca recibió dinero de Galdós Tobalina", que "no le conoce de nada", y que "el otro día" preguntó quién era en el patio de los juzgados porque "han pasado muchos años".

El exsecretario ha afirmado que el proyecto de compensación que le entregó Galdós Tobalina en mayo de 2005 tenía "apariencia de autenticidad completa", y que no tenía por qué "dudar", porque el proyecto tenía todos los informes favorables y había salido a información pública. En su opinión, son el propio Tobalina y el autor del proyecto quienes "pueden aclarar perfectamente lo que ha pasado".

Ha añadido que revisó las bases y los estatutos; que el párrafo distinto al que se refiere la fiscal es "una cláusula normal"; y que le puso la rúbrica para que no me cambien el proyecto cuando sale del circuito municipal". A la pregunta de la fiscal de si "le engañó Galdós Tobalina", el exsecretario ha contestado que "pudo ser un error, pero desde luego yo no intenté falsificar nada".

Y a la pregunta de su abogado de si sabía que el proyecto de compensación que estaba sellando era distinto al aprobado, ha contestado que fue una "torpeza". "No he hecho nada a sabiendas, no tengo por qué, porque a mi Galdós Tobalina no me ha dado nada", ha añadido.

ACTIVIDAD MUNICIPAL "PROLÍFICA"

Ha apostillado que en aquella época, hacía ingresos "constantemente", y la actividad municipal era "tan prolífica" que había comisiones todas las semanas, y "necesariamente tenía que coincidir con movimientos bancarios de los acusados".

Ha detallado que sus ingresos proceden de su condición de funcionario en varios ayuntamientos, el sueldo de su mujer, la herencia de sus padres, y de la actividad de compraventa de inmuebles a la que se dedicaba "en sus ratos libres". Además, ha explicado que también ha gestionado valores inmobiliarios, pólizas de seguros, y un año le tocó la lotería porque compró "un taco" entero a la coral la Salvé de Laredo.

El juicio de La Loma, que se ha reducido a 13 acusados tras la decisión de la Fiscalía de retirar los cargos a 39 de los 45 imputados iniciales y "contraer" la causa al SUNP 12, continúa este martes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial con la declaración del exalcalde Fernando Muguruza, al que seguirán el miércoles el exconcejal Salvador Hierro y la ex-ingeniera municipal Carmen Villanueva.

Las declaraciones de los acusados finalizarán la próxima semana con los exconcejales Juan Díaz Muro, Santiago Vélez y Juan Tomás Molinero el martes 10, y Galdós Tobalina el 11 de diciembre.