PP registra 358 enmiendas a PGC y ley de acompañamiento para que sean "más útiles" a los ciudadanos

Entre las enmiendas presentadas por los populares hay una dirigida a incluir una partida para impulsar un Plan de Empleo para los parados de más de 44 años, otras para financiar un Estrategia Industrial para la comunidad autónoma y la puesta en marcha de programas, en este ámbito, para la comarca del Besaya, y a incentivar la actividad de los autónomos.

También, a través de estas enmiendas, se busca que los fondos europeos que gestiona el Gobierno lleguen a los ganaderos, a los pescadores y también a las industrias de transformación de productos agroalimentarios y pesqueros o a que se cumpla la ley de igualdad entre hombres y mujeres y la de discapacidad.

Otras enmiendas introducen partidas con el objetivo de hacer que la comunidad esté "en condiciones" de prestar servicios "esenciales", como la educación o la sanidad, algo que, a juicio, de los populares "no lo hace" con las cuentas presentadas por PRC-PSOE, según ha opinado el portavoz del grupo parlamentario popular, Íñigo Fernández.

Este diputado, que ha presentado las enmiendas en el registro junto a su compañera de bancada Isabel Urrutia, ha afirmado que "la técnica socialista" de "ir gastando hoy" y "pagando mañana" y "no presupuestar", a su juicio, los recursos suficientes para pagar a los profesionales sanitarios, es "muy peligrosa" para el sistema de salud de Cantabria.

Como ejemplo de lo que afirma, Fernández ha aludido al hecho de que el Ejecutivo haya tenido que derivar recientemente 20 millones de los Presupuestos de 2019 de las empresas públicas a gasto corriente en sanidad o educación.

Por ello, ha explicado que algunas de las enmiendas registradas buscan que el presupuesto de Sanidad "sea real" y "atienda las necesidades" de los cántabros en este ámbito.

En materia educativa, ha señalado que se han registrado enmiendas que tienen que ver con la Formación Profesional Dual.

Fernández ha señalado que el proyecto de Presupuestos de Cantabria para 2020, que asciende a 2.886 millones, supone "mucho más dinero" que, por ejemplo, el que había en 2015, cuando era de 2.200, pero considera que esos más de 600 millones "no les llega a la gente", que "no los ve", sino que se queda principalmente "atrapado" dentro de los compartimentos de la Administración.

El portavoz del grupo parlamentario popular ha opinado que el proyecto de PGC elaborado por PRC-PSOE dedica los esfuerzos a gasto de personal, para más altos cargos y gasto corriente mientras que hay "muy poco dinero del que de verdad le llega a la gente".

Fernández ha afirmado que con esos más de 600 millones que se presupuestan para 2020 que para 2015 se podían hacer "muchas cosas" y, a su juicio, el Gobierno de Cantabria "no sabe qué hacer con él", "no está haciendo lo suficiente" ni lo que la comunidad "necesita" y ese dinero no está sirviendo como herramienta de impulso de la actividad económica de la comunidad autónoma.

El portavoz popular ha señalado que, en estos años, una de las razones que ha llevado a Cantabria a poder contar con más recursos ha sido que el crecimiento de la economía del país en este periodo ha hecho que las Administraciones públicas cuenten con más ingresos.

Sin embargo, ha opinado que el Gobierno no ha podido en estos años, a pesar de contar con más recursos, "dar vida" a la comunidad y hacer que este dinero llegue a los ciudadanos y se ha preguntado qué ocurrirá cuando "cambie la marea" económica, algo que, según algunos expertos, pasará "muy pronto".

DESGLOSE DE LAS ENMIENDAS POR CAPÍTULO

Según la documentación entregada por los populares a los medios de comunicación, de las 344 enmiendas al proyecto de ley de Presupuestos 19 son al articulado; 53 a la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior; 64 a la de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte; 61 a Educación, Formación Profesional y Turismo, y 52 al departamento de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Además, hay 19 enmiendas en el área de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; 2 a la de Economía y Hacienda, mismo número que a la de Empleo y Políticas Sociales; 16 al Instituto Cántabro de Servicios Sociales; 18 a Sanidad y 7 al Servicio Cántabro de Salud; 13 a Innovación, Industria, Transporte y Comercio; 9 al Servicio Cántabro de Empleo; 5 a la sección de Deuda Pública y 4 al Centro de Estudios de la Administración Regional (CEAR).

A estas 344 enmiendas, hay que sumar las 14 presentadas a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, lo que suman las 358.