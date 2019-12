Dalas Review denuncia a 'El Jueves' por "dejarle de pederasta, machista, retrógrado y tonto"

El youtuber Dalas Review ha subido a su canal de Youtube un vídeo en el que anuncia y describe la demanda que ha planteado contra la revista El Jueves por "dejarle de pederasta", además de "machista, retrógrado y tonto", a raíz de que el youtuber fuera acusado, juzgado y absuelto de un delito de abuso sexual a una menor.

"Ya he puesto tantas denuncias que hay gente que se lo toma un poco a broma", decía Dalas Review, pero la que describe es "la demanda que le he puesto a El Jueves por cosas realmente repulsivas".

"Demandar no es un proceso divertido, cuando demandas es porque te ha hecho un daño lo suficientemente grave como para perder dinero, tiempo y recursos", explica.

Antes, da su versión sobre la raíz de las acusaciones y viñetas de El Jueves. "Mi ex y sus amigas efectuaron muchísimas demandas falsas contra mí y sólo una llegó a juicio y se demostró que todo estaba planeado", aseguraba.

"Pero a pesar de ser inocente cuando la sociedad quiere odiarte pasan de 'no me gusta Dallas a Dallas es lo peor'".

"La gente ha venido a acusarme de cosas como maltratador, pedófilo, violador y en general todo lo que sea abusar de personas más débiles que tu", decía el youtuber, que aseguraba que "publicaciones como El Jueves se han dedicado a promoverlo".

"Ellos me han hecho acusaciones falsas incluso con posterioridad a la absolución del juicio, pero se la suda tratarme de pedófilo". El joven describe que "una de las viñetas me sacaba con el miembro en mi mano mientras estoy grabándome con el móvil y diciendo “abuso infantil? Qué va, me encantan los niños”. Una caricatura en la que "salía también mi hermana como si fuera un pervertido y fuera a hacerle cosas a mi hermana”.

“Es repulsivo que una revista se dedique a vender estas burradas asquerosas”, se quejaba Dallas Review.

Según la demanda planteada, en la revista satírica El Jueves aparecen "graves acusaciones de abuso sexual a menores" que “dejan de pederasta” al youtuber en viñetas en las que aparece “solicitando imágenes de desnudos a menores de edad”, por ejemplo. En otras le dejan de “machista, retrógado y tonto”

“Están fantaseando con que me den una paliza en algunos tuits", dice el demantante, que en el vídeo va leyendo la demanda mientras muestra las viñetas menos explícitas.

El youtuber demanda, además de por el supuesto daño moral, porque "se están lucrando porque cobran por este contenido".

20minutos.es se ha puesto en contacto con el director de El Jueves, Guillermo Martínez-Vela, que ha asegurado que están "muy tranquilos" por que esta demanda "no tiene recorrido penal, es una denuncia que es una tontería", asegura.

"Esto no es ni injuria ni calumnia, son chistes, es ficción, un retrato, una caricatura divertida y no tiene más", dice el director, que se acoje al 'animus iocandi', un término latino que en derecho expresa el "ánimo de broma", "o la intención jocosa" y que se esgrime en este tipo de pleitos como eximiente.