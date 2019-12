España recortará una de cada tres toneladas de CO2 para que la UE reduzca sus emisiones en un 55% en 2030

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha proclamado este lunes en la apertura de la Cumbre del Clima de Madrid que “España está lista para dar un paso al frente”. En concreto, para que dentro de diez años, en 2030, el país haya eliminado una de cada tres toneladas de CO2 que hoy emite a la atmósfera. Esta es su contribución al ambiciosa reducción de emisiones que se ha marcado la nueva Comisión Europea, que quiere que los Estados miembros aprueben un objetivo intermedio común para reducir sus emisiones en un 55% en 2030,un 10% más de lo que aconseja la ONU.

Esta reducción de una de cada tres toneladas de CO2 figura en el compromiso adelantado ya por el Gobierno para 2030, para reducir “al menos” las emisiones en un 20% con respecto a 1990, junto con el aumento del 17,5% actual al 35% del uso de energías renovables sobre el consumo final de energía y de la presencia de renovables en el sector eléctrico, para pasar del 40% actual al 70%.

Se trata de un compromiso nacional que Sánchez podrá mencionar en Diálogo de Líderes, la mesa redonda a la que se ha trasladado tras las inauguración de la Cumbre y en la que participan otros líderes políticos y económicos, como la presidenta del banco Santander, Ana Patricia Botín.

Además de las palabras y del llamamiento a la acción, las delegaciones nacionales de todo el mundo que este lunes han asistido a la inauguración de la COP25 discutirán durante casi dos semanas, hasta el 13 de diciembre, qué están dispuestos a ofrecer para la cita en la que realmente deberán poner sus objetivos sobre la mesa, la Cumbre del Clima que el año que viene se celebrará en Glasgow.

Consejo Europeo clave

Hasta entonces, los países preparan sus estrategias y así lo hace España y la UE en su conjunto. El Consejo Europeo que se celebrará en Bruselas la semana que viene -el 12 y 13- será crucial para ver el grado de compromiso en la búsqueda de dos objetivos distintos, con los que el Gobierno español está totalmente en línea.

España, como la mayoría de países de la UE, se ha comprometido a alcanzar en 2050 la neutralidad de carbono, es decir, que no se emita más CO2 a la atmósfera del que se sea capaz de absorber mediante diversas herramientas. A pesar de que esta posición es muy mayoritaria entre los Estados miembros, no es unánime porque Polonia, la República Checa y Hungría todavía no han dado su visto bueno. Esto impide de momento a la UE presentarse en la COP26 de Glasgow de 2020 como un bloque unitario, pero en el Gobierno español hay esperanza en que la reunión de líderes europeos de la semana que viene permita avanzar hacia un objetivo común.

“España está en estos momentos ayudando, liderando, para este consenso” , para que el Consejo Europeo de diciembre pueda adoptar este objetivo común, aseguran fuentes del Gobierno.

Objetivo intermedio

Además de este objetivo a largo plazo, 2050, la ONU ha recomendado a los países que fijen otro intermedio, en 2030, para que dentro de 30 años sea posible contener el calentamiento global en 1,5ºC, tal y como los países del mundo acordaron en la COP de París en 2015.

Es ahí donde entra en juego la reducción comprometida por España, para que en 2030 solo se emitan dos tolenadas de CO2 por cada tres que se lanzan a la atmósfera hoy en día. La nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von Der Leyen, propondrá a los líderes de la UE un objetivo conjunto para reducir las emisiones en un 55%, que es un 10% más que el 45% que recomienda el grupo internacional de expertos sobre cambio climático, el IPCC, para poder alzar el objetivo de 2050.

Fuentes del Gobierno afirman que esta reducción conjunta del 55% es “totalmente consistente” para España, al que por peso industrial y económico le corresponde un recorte menor de emisiones, de “al menos” el 20% que el Gobierno español ya tiene comprometido para 2020.