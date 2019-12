Arrimadas ofrece al PSOE una "alternativa" con Cs, PP y Navarra Suma: "Sánchez debe rectificar"

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha propuesto al presidente de Gobierno en funciones, y líder del PSOE, Pedro Sánchez, una "alternativa" para formar Gobierno con los partidos constitucionalistas, entre ellos PP, Cs y Navarra Suma, para evitar un pacto con partidos nacionalistas.

Arrimadas ha enviado una carta a Sánchez en la que le propone sumar 221 escaños con partidos constitucionalistas. Tras enviar la carta, al comparecer ante la prensa en la cámara baja, Arrimadas ha dicho que "Sánchez debe rectificar" a su pacto con Unidas Podemos.

La líder de Ciudadanos ha admitido ante los medios que es difícil que Sánchez cambie de postura ante el pacto con Pablo Iglesias, pero ha señalado que la obligación de su partido es actuar ante el "estupor".

"Sánchez debe rectificar y romper sus relaciones con populistas y nacionalistas"

"Nuestra obligación, ante el estupor de millones de españoles viendo cómo se va a hacer un Gobierno con los populistas de Podemos, que Sánchez mismo dijo que no quería hacer ese Gobierno porque no dejaría dormir al 95% de los españoles, ante el estupor con negociaciones con Esquerra y con Junts Per Catalunya, nosotros proponemos esta alternativa", ha señalado Arrimadas.

"Sánchez debe rectificar y romper sus relaciones con populistas y nacionalistas y dar la mano a los constitucionalistas, tenemos una oportunidad histórica"., ha agregado

En la carta, Arrimadas comienza escribiendo a Sánchez que son momentos "decisivos y muy difíciles" e insta al presidente en funciones a tomar "decisiones valientes".

"Contemplamos con estupor cómo se incluye en esa negociación a formaciones cuyos líderes acaban de ser condenados por sedición y malversación y que siguen desafiando la legalidad y quebrantando los derechos de millones de catalanes", escribe Arrimadas en referencia a ERC, con cuyo líder en el Congreso, Gabriel Rufián, los socialistas están negociando apoyos.

"Sentémonos usted, el señor Casado y yo e intentemos llegar a un acuerdo"

Arrimadas señala que entre PSOE, PP, Ciudadanos y Navarra Suma reúnen 221 escaños, "una mayoría sólida desde la que podemos construir un pacto constitucionalista para impulsar grandes acuerdos de Estado".

La líder de la formación naranja, que solo cuenta con 10 escaños en el Congreso, insta al presidente en funciones a convocar una reunión con ella y con Pablo Casado para alcanzar un pacto. "Sentémonos usted, el señor Casado y yo e intentemos llegar a un acuerdo".