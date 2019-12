Un estudio muestra que la gente 'conspiranoica' no son chiflados sino personas con intereses "sensibles"

Investigadores de la ANU (Australian National University) han profundizado en el mundo de las teorías de conspiración en línea, demostrando que la mayoría de quienes las instigan son gente normal.

El estudio, publicado en la revista PLOS ONE, analizó ocho años de contenido, analizando más de 2.000 millones de comentarios publicados en el foro en línea Reddit, incluido todo lo publicado en el subreddit r/conspiracy que cubre todo, desde los ovnis y el 11 de septiembre, hasta teorías de conspiración política como 'pizzagate', que despegó durante la campaña electoral de 2016 en los EE. UU.

El autor principal del estudio, el doctor Colin Klein, dice que los teóricos de la conspiración no siempre son un montón de "chiflados con sombreros de papel de aluminio". "En el pasado, antes del surgimiento de foros en línea como Reddit, solíamos escuchar solo las opiniones más extremas, y esas personas tendían a ser naturalmente cautelosas al hablar con alguien más sobre sus creencias", dijo el doctor Klein en un comunicado.

"Estos foros masivos en línea pintan una imagen muy diferente. El enorme conjunto de comentarios que examinamos muestra que muchos usuarios de r/conspiracy en realidad tienen intereses más 'sensibles'. "Por ejemplo, las teorías de conspiración sobre el abuso del poder por parte de la policía son comunes. Eso no es una locura. Estas personas pueden creer cosas falsas, pero con buenas razones, porque cosas similares han sucedido en el pasado".

El profesor Klein y su equipo también descubrieron que si bien existen diferencias sutiles en el lenguaje utilizado por aquellos que terminan publicando en r / conspiracy, no es necesariamente suficiente para diferenciarlos de otros usuarios de Reddit. "Puede que encuentren que hablan más sobre el poder o las estructuras de poder, pero su lenguaje no es tan diferente de lo que normalmente ocurre en un foro como r / polítics. No se puede distinguir de esa manera".

"Es muy fácil mirar las teorías de conspiración y pensar que son súper locas, y las personas que creen en ellas están locas, pero en realidad es mucho más continuo con muchas cosas que hacemos todos los días". "La teoría de bajo nivel continúa mucho en la vida cotidiana, me inclino a pensar que las cosas que ves en línea son solo una fuerte consecuencia de eso".

Según el doctor Klein, los foros como r / conspiracy también pueden ser impulsados por eventos actuales. "Por ejemplo, Reddit atrajo a un nuevo conjunto de usuarios tras la elección del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. También genera una gran cantidad de peleas internas entre los usuarios. Esto es lo que la convierte en una excelente forma de estudiar la dinámica social".

Los datos también revelan cómo las personas comienzan a publicar en el foro de r / conspiracy. El aumento de las cámaras de eco de Internet es un factor, pero hay mucho más en juego. "Seguimos a las personas que comenzaron a usar Reddit y publicaron durante unos seis meses antes de que terminaran con la conspiración", dijo Klein. "Encuentras a dos personas que, por ejemplo, ambas comenzaron en el popular Reddit 'pregúntame cualquier cosa', y una termina hablando de conspiraciones y la otra no.

"Las personas que publican en r / conspiracy también tienden a estar sobrerrepresentadas en los foros políticos, pero no es que estén hipercentradas". "Esto sugiere un proceso más activo en el que las personas buscan comunidades comprensivas. Este proceso de encontrar personas de ideas afines es algo que vemos mucho en Internet".