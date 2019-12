Puig diu que el desenvolupament del Corredor Mediterrani encara està "molt lluny" de l'operativitat necessària

Puig s'ha pronunciat així davant els mitjans després de participar en l'obertura de la X Jornada Empresarial PortCastelló-Mediterrani 'La innovació i la digitalització, claus del lideratge portuari', que se celebra a Castelló.

"Estem intentant agilitzar-ho i esperem que prompte hi haja un govern amb el qual puguem discutir i comprometre'ns al fet que en 2025 definitivament estiga tot finalitzat", ha apuntat el cap del Consell, qui ha afegit que para això també és "fonamental" la connexió del Port de Castelló "perquè, en el plànol de les mercaderies, la connectivitat entre els ports és fonamental".

Així mateix, ha ressaltat la connexió entre el Port i l'aeroport "perquè tot el que significa l'àrea logística que volem desenvolupar en l'aeroport pot ser de gran interés".

Respecte a la jornada, Puig ha assenyalat que aquesta "intenta posar de manifest la importància fonamental del Port per a l'economia, ja que és un port rellevant a Espanya". "Per a la nostra activitat industrial la fortalesa del Port és fonamental", ha afegit.

"INCERTESES EN L'ECONOMIA"

El president de la Generalitat també s'ha referit en la seua intervenció a les "importants incerteses" que hi ha en l'economia. "Tot el que està succeint en gran part del món ens afecta directament, i de fet a Llatinoamèrica fins a fa uns mesos hi havia una estabilitat bastant important i ara pareix que recorre un conjunt d'alçaments en diferents països que van a acabar afectant-nos", ha afegit.

Sobre este tema, ha destacat que un element "fonamental" és la "guerra comercial" entre EUA i la Xina. "Nosaltres ens hem declarat favorables a la llibertat comercial i contraris al proteccionisme, doncs l'única cosa que genera aquest és una desacceleració econòmica", ha dit, qui també s'ha referit a "certa desacceleració" que ha patit l'economia alemanya".

"La Comunitat Valenciana i Castelló tenen una nova oportunitat d'estar avançant d'una manera potent, i això és possible fonamentalment per les empreses, que estan més fortes que estaven abans de la crisi perquè han sabut transitar i han avançat en la millora de la productivitat", ha indicat el cap del Consell.

Per a Puig, la millora de la productivitat s'ha de donar a través d'una "formació de qualitat, la tecnologia i la innovació". A més, ha apuntat que també són "fonamentals" els costos energètics, "que cal defendre d'una manera clara, doncs també és un element de competitivitat que ens està llastrant".

"El Port també té una tasca fonamental, ja que és un instrument per a millorar l'economia, i l'Autoritat Portuària de Castelló ha donat motius suficients per a assenyalar el que és una gestió eficient, de qualitat i compromesa amb l'entorn", ha dit.

Per açò, ha subratllat que la Generalitat seguirà recolzant totes les iniciatives del Port. "Tots els àmbits de la Generalitat estan compromesos amb l'economia de Castelló i amb el Port", ha ressaltat.

Des del punt de vista de la innovació, ha dit que la Generalitat vol estar connectada amb el teixit econòmic, i ha subratllat que el "fonamental" és una nova Formació Professional "molt més arrelada a l'actual mercat de treball". "Sense innovació no hi ha futur, és l'única cosa que ens permetrà generar major riquesa i benestar social", ha afegit.

PLA GENERAL

Per la seua banda, l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha apuntat que "si hi ha confiança, hi ha seguretat, i si hi ha seguretat, hi ha inversions i futur". La primera edil, que confia que el Corredor Mediterrani siga una realitat "al més prompte possible", ha demanat a Puig el planejament urbanístic de la ciutat.

En aquest aspecte, el cap del Consell ha recordat que els tècnics de Conselleria de Medi ambient "estan treballant, preparant el que significa l'avaluació ambiental i la necessitat de fer les coses bé". "Jo confie en els tècnics de l'Administració i, en qualsevol cas, la voluntat de la Generalitat és agilitzar-ho al màxim, però és una decisió que correspon sobretot als tècnics", ha dit.

"Cal fer els treballs d'una manera adequada perquè si no, després també hi ha conseqüències, de fet la ciutat de Castelló durant anys no té planejament, i l'anterior va acabar en els tribunals", ha ressenyat Puig, qui ha destacat el seu compromís amb que les coses "es facen el millor i el més ràpidament possible".