Inventen un dispositiu que transforma un laringoscopi convencional en un videolaringoscopi

Aquest dispositiu, denominat 'Cleverscope', és una peça formada per material plàstic d'escàs volum i pes reduït que s'acobla en l'extrem distal de la fulla de qualsevol laringoscopi, característiques que permeten que tinga una alta portabilitat. És reutilitzable i pot utilitzar-se en multitud de situacions.

Es tracta d'un projecte desenvolupat pel doctor Lucas Rovira amb finançament de l'IIS La Fe, detalla en un comunicat la Plataforma d'Innovació en Tecnologies Mèdiques i Sanitàries (Itemas), una estructura de suport a la innovació sanitària promoguda per l'Institut de Salut Carlos III.

'Cleverscope' està fabricat amb materials de grau mèdic biocompatible i suporta la connexió amb 'smartphones' o tauletes. Podrà dotar de visió a qualsevol laringoscopi convencional i actualment està patentat a nivell internacional i transferit a una empresa per a la seua posada en el mercat.

La idea és poder transformar qualsevol laringoscopi en videolaringoscopi i usar-lo en totes les situacions on es necessite assegurar la via aèria, ja siga de forma programada, en una emergència o fins i tot quan hi haja poc espai, com una ambulància, ja que "no requereix del suport habitual, que és voluminós, ni d'un monitor gran, més difícil de transportar", explica aquest doctor en Medicina, especialista en Anestesiologia i col·laborador de l'IIS La Fe.

Durant el projecte, els reptes s'han centrat a poder fusionar i adaptar la càmera a la pala del laringoscopi. Per açò, els investigadors han combinat disseny amb fabricació, realitzant diferents conceptes i provant-los, detalla Vicente Ruedas, del Departament de Disseny i Injecció Aimplas.

En definitiva, aquest dispositiu farà possible la generalització d'aquesta tecnologia gràcies al seu baix cost econòmic. "Hi ha molts videolaringoscopis en el mercat, però la majoria no són reutilitzables i, els que sí ho són, poden arribar a costar 14.000 euros. Tot i que encara no s'ha fixat el preu de mercat, pensem que 'Cleverscope' pot ser fins i tot cent vegades inferior", assegura l'impulsor del dispositiu.