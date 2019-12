Eva Zapico reflexiona sobre la mentira con el estreno en el TEM de 'Fraude (o las consecuencias del fracaso)'

El montaje ha contado con la ayuda del Consorcio de Museos, a través de una residencia de investigación y, dentro de la línea de apoyo a la escena valenciana, con la colaboración del TEM. El teatro municipal ha cedido un espacio de ensayos para la recta final del montaje. En esta etapa, Zapico y su equipo artístico han perfilado los detalles de la puesta en escena de una obra donde la imagen cuenta tanto como la palabra, explica la sala del Cabanyal-Canyamelar en un comunicado.

"Cuando empecé a crear y dirigir piezas teatrales, estaba muy interesada en la danza y las artes plásticas, investigué mucho. Y, poco a poco, he ido desarrollando una 'dramaturgia de la imagen', donde se hibridan diferentes lenguajes", explica la creadora.

En sus espectáculos, el cuerpo del intérprete es una herramienta narrativa más. "En mis espectáculos hago uso tanto de la palabra como de la imagen construida a partir del movimiento de los intérpretes. Me gusta mucho que pasen de hacer una representación naturalista de los personajes a insertarse dentro de una imagen que aporta otro plano de significado. Me interesa investigar en la narración no convencional. Lo que busco es apelar al espectador desde un lugar diferente al habitual", señala Zapico.

Rompedora en muchos aspectos, Zapico disfruta retándose a sí misma, al público y a los actores a la hora de crear una pieza teatral. "Por el tipo de espectáculos que hago, normalmente involucro a intérpretes que tengan un buen control corporal y que estén acostumbrados a trabajar con lenguajes contemporáneos e interdisciplinarios. Es muy importante que sean creativos, que no tengan miedo a un proceso creativo que no siempre sigue el camino de la lógica", comenta la autora y directora de Fraude (o las consecuencias del fracaso).

El HETEROPATRIARCADO AL DESCUBIERTO

El nuevo espectáculo de Zapico investiga sobre el hecho de mentir, cómo afecta al individuo y su entorno. El proyecto surgió a raíz de un hecho real, una noticia que impactó a la autora, quien pasó un tiempo a la espera del momento idóneo para llevarlo a cabo.

Ahora, con la ayuda de los actores Morgan Blasco, Ángel Fígols, Iñaki Moral y Miguel Ángel Sweeney, se da vida a esta obra que se puede ver como metáfora del capitalismo. "Es un sistema construido sobre la farsa de que podrás obtener el bienestar a través del consumo y de lo material. El fracaso es que esa felicidad nunca llega", explica la creadora, quien no quiere aportar demasiados detalles sobre la trama, que se presenta descompuesta en piezas, como un puzle que los espectadores van conociendo y encajando.

Además, la propia representación teatral no deja de ser una mentira, una ficción que aporta una interesante lectura de esta pieza.

'Fraude (o las consecuencias del fracaso)' llega cuando Zapico cumple 15 años como creadora, después de haber pasado una década en la escena como actriz. Un cuarto de siglo que le aportan una trayectoria artística e investigadora que hace de su estilo uno de los más propios y reconocibles del teatro valenciano contemporáneo.