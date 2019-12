Ribó anuncia un pla de convivència i una oficina de no discriminació per a un "futur esperançador" en DDHH

En la mateixa línia, Ribó ha avançat la futura engegada d'una oficina de no discriminació a València com a "instrument fonamental en aquest treball", juntament amb la cooperació internacional amb ciutats experimentades com Viena (Àustria) o Barcelona. Tot açò "marcarà un futur esperançador en drets humans a València".

Així ho ha anunciat durant l'obertura del simposi europeu 'Ciutats vs Odi: Bones pràctiques municipals per la convivència, contra la discriminació i l'odi', que se celebra en el centre esportiu cultural La Petxina de València, en commemoració de la Declaració Universal dels Drets Humans, detalla el consistori en un comunicat.

Ribó ha destacat en la seua intervenció el "camí ferm" recorregut en la capital del Túria en la lluita contra la discriminació i contra l'odi, defenent "la defensa que encapçala l'Ajuntament de València del dret de les persones a ser i viure lliurement en la ciutat".

"A voltes, els fets discriminatoris ens limiten i ens impedeixen ser qui som sense cap tipus de trava. Per açò, s'ha de notar, es té a veure la iniciativa i el suport municipal que, al costat del treball d'entitats i organitzacions, ha d'orientar, ajudar i acompanyar aquelles persones excloses o assetjades solament pel fet de viure en llibertat", ha asseverat.

Sota aquest prisma, el primer edil ha posat l'accent en "el dret inalienable d'els qui solament volen viure com qualsevol persona, que solament volen poder expressar-se com la resta, que solament volen treballar, estudiar, gaudir, de la ciutat igual que qualsevol altra". "L'objectiu últim de totes les polítiques d'igualtat i de defensa dels drets humans és aconseguir una ciutat a escala humana, una ciutat per a ser, una ciutat per a gaudir".

Alguns exemples a València són la recent celebració de l''IgualmentFest', la festa per la igualtat que l'Ajuntament organitza de la mà de moltes associacions cada any, "el ressò del qual encara es percep", al costat del "treball intens" de la Policia Local i del grup GAMMA dedicat a protegir dones víctimes de violència masclista, la campanya "antirumors" de la Regidoria de Cooperació o la formació de funcionaris en drets humans.

El simposi, en el qual participen més de 300 persones, està organitzat per la Regidoria d'Igualtat, Polítiques de Gènere i LGTBI. Durant les sessions es presenten i es discuteix sobre conceptes, exemples de bones pràctiques i enfocaments per a la implementació dels drets humans en l'àmbit municipal.

Joan Ribó ha participat acompanyat per la regidora d'Igualtat i Polítiques de Gènere, Lucia Beamud, i altres membres de l'equip de govern, com el vicealcalde Sergi Campillo i els edils Isabel Lozano, Maite Ibáñez, Aarón Cano i Luisa Notario. L'obertura també ha comptat amb la intervenció d'Albert Moncusí, vicedegà de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València (UV).

BARCELONA I VIENA, EXEMPLES D'INTEGRACIÓ

Altra de les conferències és 'Barcelona: model de ciutat diversa i intercultural', a càrrec d'Aída Guillén, directora de servicis de dret de ciutadania i diversitat de l'Ajuntament de Barcelona, acompanyada per la regidora de Cooperació al Desenvolupament i Migració de València, Maite Ibáñez.

La comissària de Drets Humans i responsable de l'Oficina de Drets Humans de Viena, Shams Asadi, ha oferit la ponència 'Arribar a ser una ciutat dels drets humans', acompanyada per Joan Lacomba, doctor en Sociologia i professor del departament de Treball Social de la UV.

La jornada continua al llarg del matí amb la celebració d'una taula redona moderada per Miquel Ramos, que compta amb les intervencions d'Aida Guillén, Shams Asadi, Ángeles Solanes, Ferran Senent, i Javier Vilalta. Conclou amb les intervencions del secretari autonòmic d'Igualtat i Diversitat, Alberto Ibáñez, i els regidors d'Igualtat, Lucía Beamud, i Protecció Ciutadana, Aarón Cano.