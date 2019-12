MÉS per Mallorca pide evitar "nerviosismo" con el anteproyecto de ley educativa y cree que se puede llegar a consensos

En rueda de prensa, Ferrà ha explicado que queda "aproximadamente un año" para que la normativa llegue al Parlament y que antes está la "fase de exposición pública y alegaciones" y, tras esto se verá "cómo queda el cuerpo" de la ley. "MÉS per Mallorca trabajará durante este tiempo, antes de que empiece el debate parlamentario", ha dicho.

Ferrà también ha expresado que ellos mostraron su apoyo al documento 'Illes per un pacte', un documento que es "político y no normativo" y que habla de "mayorías sociales del catalán en educación" pero que no ven las "medidas concretas dibujadas" en la ley tal como se presentó la semana pasada.