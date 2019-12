IU lamenta que se aplace a febrero el pleno monográfico sobre industria

En la Junta de Portavoces del 20 de noviembre se barajó la posibilidad de que el pleno monográfico pudiera celebrarse los días 2 y 3 de diciembre si se alcanzaba un acuerdo entre los grupos parlamentarios, condicionado a conocer la fecha de registro en la Junta General del proyecto de presupuestos del Principado para 2020.

La portavoz de IU, Ángela Vallina, ha señalado en declaraciones a Europa Press que "lo ideal hubiera sido celebrarlo ya". "Finalmente el pleno monográfico sobre industria será en febrero", ha apuntado.

Vallina ha incidido en que, ante la urgencia de la situación de la industria asturiana, el debate podría haberse realizado incluso la pasada semana tras el pleno ordinario pero "no fue posible ya que otros grupos pusieron inconvenientes".

"Nos ha sorprendido que haya tenido que posponerse porque las mismas formaciones que han criticado que los plenos se realicen una vez cada quince días, arguyendo que supone bajar el nivel de trabajo, cuando tienen la oportunidad de ampliar los tiempos de debate no lo hagan. En vez de una sesión específica, la semana pasada se llevaron temas parciales que, aunque importantes, no es la forma ideal pues la situación de la industria asturiana necesita ser abordada de forma integral y no a parches", ha dicho.