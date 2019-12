València.- Quatre de cada 10 persones allotjades en els albergs de Casa Caritat són dones

Quatre de cada deu persones allotjades en els albergs de Casa Caritat són dones, una xifra que ha anat augmentat progressivament en els últims anys en passar del 32 per cent en 2015 al 40%, segons les dades del Departament de Treball Social de la institució. Entre els usuaris dels centres, destaca l'augment del 7,3% de persones procedents de la província de València, que representen el 27% del total de les persones allotjades en els albergs

El president de l'Associació Valenciana de Caritat, Luis Miralles, ha explicat que la situació els "preocupa" perquè la població femenina "sempre ha sigut més resistent a acabar en el carrer, intenten esgotar tots els mecanismes i vincles socials fins que perden la seua xarxa de suport. Quan arriben a les nostres instal·lacions, es troben més vulnerables i exposades".

Moltes d'aquestes dones que ara estan a Casa Caritat abans es trobaven en el grup de gent que residia en vivendes "insegures o inadequades", segons ha informat la institució en un comunicat. "La precarització del mercat laboral, les responsabilitats familiars, la dificultat d'accedir a una vivenda i la major vulnerabilitat fan que dones que ara estan en els nostres albergs necessiten una atenció especial que els treballadors socials de Casa Caritat realitzen amb un itinerari individualitzat per a donar resposta a les seues necessitats", ha indicat Miralles.

A més, hi ha un percentatge que arriba acompanyada dels seus fills, i que es troben en el mòdul de famílies en el Multicentre de Benicalap. En aquesta línia, Casa Caritat està treballant per a posar més recursos a la disposició de dones i famílies, com l'edifici Fénix Sanchis Bergón que s'ha presentat recentment per a crear huit vivendes socials destinades preferentment a aquests perfils.

PROCEDÈNCIA D'USUARIS

Respecte a la procedència dels usuaris, el 49% són població espanyola, xifres molt similars a les de l'any anterior. És aquest perfil, destaca l'augment del 7,3% de persones procedents de la província de València, que representen el 27% del total de les persones allotjades en els albergs.

"És conseqüència que cada vegada es treballa més amb persones que tenen arrels i algun tipus de vincle social proper, i que a causa de la conjuntura de l'ocupació i mercat immobiliari, es troben en una situació que els ingressos que puguen percebre són insuficients per a portar una vida digna", indica Cristina Sánchez, coordinadora de Treball Social de Casa Caritat.

Pel que es refereix a persones estrangeres, en l'alberg de la Petxina conviuen més de 50 nacionalitats. Destaca l'evolució en els últims anys d'usuaris que procedeixen de Llatinoamèrica. Actualment, un de cada tres estrangers procedeixen d'aquests països enfront d'una de cada quatre de l'any anterior.

"Aquestes persones arriben sol·licitant protecció internacional, gran part d'ells utilitzen els nostres serveis fins que troben una xarxa de suport que els permeta trobar una altra solució habitacional", ha apuntat Cristina Sánchez. En l'últim any, han auemntado les persones que arriben de Colòmbia, Veneçuela, el Brasil o Cuba, un perfil que creix coincidint amb problemes socials en els seus països d'orígens, i les polítiques d'externalització i blindatge de fronteres que han provocat un canvi en els moviments migratoris.

CRONICITAT I SOLEDAT

Tant l'alberg de Petxina com els mòduls de convalescents i famílies de Benicalap, presenten una ocupació pròxima al 100%. A més, l'associació disposa de l'alberg de baixa exigència Bona Nit que ha registrat una mitjana d'ocupació en aquests mesos del 50%, i que està prevista que augmente al màxim en aquests mesos de més fred.

En els últims anys s'ha detectat un augment de la població que es troba en situació de "pobresa crònica". En aquest perfil es troben homes i dones d'entre 41 i 65 anys l'estat dels quals de salut s'ha vist deteriorada pel seu estat de vulnerabilitat i que tenen especialment complicada la inserció laboral.

Aquest grup d'edat representa el 60% dels usuaris de l'alberg -enfront del 50% de l'any anterior-, la majoria d'ells es troben sense xarxes de suport, i en alguns casos tenen problemes de salut. Són persones que no perceben cap prestació o si la reben no és suficient per a cobrir les seues necessitats més bàsiques.

Les dades del Departament de Treball Social també arrepleguen un problema que segueix estant present en les persones sense llar: el deteriorament de la salut tant mental com física. En el Mòdul de Convalescents de Benicalap es treballa amb persones derivades de centres hospitalaris que han rebut l'alta médica i manquen d'un lloc on romandre fins a recuperar-se.

MALALTIES

Segons les seues dades, cada vegada arriben persones més jóvens, a partir dels 35 anys, i de diferents nacionalitats, principalment de països de l'Est d'Europa. Encara que el perfil més comú és d'espanyols majors de 55 anys que han patit fractures, ictus o càncer, o que estan recuperant-se d'alguna addicció.

"Si no fora per aquest recurs, no trobarien cap servei adaptat a les seues necessitats. A través de la nostra intervenció busquem solucions perquè recuperen autonomia i els busquem alternatives habitacionales perquè no tornen al carrer", indica la responsable de Treball Social de Benicalap. Així, s'ha trobat una solució al 50% dels usuaris atesos en enguany, unes alternatives que inclouen l'entrada en vivendes de lloguer, pisos tutelats o residències, entre d'altres.