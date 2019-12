Cruz Roja celebra mañana en la UVA dos actividades de sensibilización sobre refugiados e inmigración

'The Real Pursuit' es un juego de las preguntas que nadie debería hacerse. El objetivo de Cruz Roja es mostrar que, cuando hablamos de movimientos migratorios forzados, no existe opción para no migrar.

El juego tiene disponibles 4 historias, que pueden jugarse de forma individual o conjunta, dependiendo de la situación. El objetivo del juego es representar un papel protagonista dentro de la historia, y ayudarle a llegar a un lugar seguro.

Por otro lado, 'Sense of Home' se representa a través de un banco de realidad virtual que sitúa al espectador en un campamento de refugiados observando y participando de la realidad que viven millones de personas que se encuentran en campos de refugiados esperando ser reasentados. Esta experiencia 360º se grabó en el verano de 2018 en un campo de refugiados de Líbano, donde más de 1 millón de personas han buscado refugio.