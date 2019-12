MÉS busca una "estrategia conjunta" con el resto de fuerzas democráticas para "aislar a la extrema derecha"

20M EP

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Miquel Ensenyat, ha anunciado este martes que enviará una carta al resto de fuerzas democráticas en la Cámara autonómica con el objetivo de "buscar una estrategia conjunta" para "aislar a la extrema derecha" y no ser su "colaboracionista" y, de esta manera, no llevar a cabo "debates estériles" que "buscan criminalizar minorías o la confrontación".