Pedrosa (UGT) lamenta que Sánchez ofrezca a ERC mejor financiación autonómica sin contar con otras CCAA

En rueda de prensa y a preguntas de los medios, ha indicado que una de las preocupaciones que mantiene es la de la financiación, ya que en Castilla-La Mancha hay una situación de "auténtica urgencia en sanidad, educación, dependencia o servicios sociales".

"No hay mucho margen de maniobra para formar Gobierno y cualquier fuerza representada en el Congreso es legítima para negociar, pero una de las propuestas del Gobierno en funciones de España a ERC es conseguir un acuerdo de financiación en 2020 y me hubiera gustado como oferta al conjunto de España y no ha una sola fuerza política", ha zanjado Pedrosa, durante la rueda de prensa que ha ofrecido para explicar las razones que han motivado su marcha.