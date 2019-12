Cuatro de cada 10 personas alojadas en los albergues de Casa Caridad son mujeres

Cuatro de cada diez personas alojadas en los albergues de Casa Caridad son mujeres, una cifra que ha ido aumentado progresivamente en los últimos años al pasar del 32 por ciento en 2015 al 40%, según los datos del Departamento de Trabajo Social de la institución. Entre los usuarios de los centros, destaca el aumento del 7,3% de personas procedentes de la provincia de Valencia, que representan el 27% del total de las personas alojadas en los albergues

El presidente de la Asociación Valenciana de Caridad, Luis Miralles, ha explicado que la situación les "preocupa" porque la población femenina "siempre ha sido más resistente a acabar en la calle, intentan agotar todos los mecanismos y vínculos sociales hasta que pierden su red de apoyo. Cuando llegan a nuestras instalaciones, se encuentran más vulnerables y expuestas".

Muchas de estas mujeres que ahora están en Casa Caridad antes se encontraban en el grupo de gente que residía en viviendas "inseguras o inadecuadas", según ha informado la institución en un comunicado. "La precarización del mercado laboral, las responsabilidades familiares, la dificultad de acceder a una vivienda y la mayor vulnerabilidad hacen que mujeres que ahora están en nuestros albergues necesiten una atención especial que los trabajadores sociales de Casa Caridad realizan con un itinerario individualizado para dar respuesta a sus necesidades", ha indicado Miralles.

Además, hay un porcentaje que llega acompañada de sus hijos, y que se encuentran en el módulo de familias en el Multicentro de Benicalap. En esta línea, Casa Caridad está trabajando para poner más recursos a disposición de mujeres y familias, como el edificio Fénix Sanchis Bergón que se ha presentado recientemente para crear ocho viviendas sociales destinadas preferentemente a estos perfiles.

PROCEDENCIA DE USUARIOS

Respecto a la procedencia de los usuarios, el 49% son población española, cifras muy similares a las del año anterior. Es este perfil, destaca el aumento del 7,3% de personas procedentes de la provincia de Valencia, que representan el 27% del total de las personas alojadas en los albergues.

"Es consecuencia de que cada vez se trabaja más con personas que tienen raíces y algún tipo de vínculo social cercano, y que debido a la coyuntura del empleo y mercado inmobiliario, se encuentran en una situación que los ingresos que puedan percibir son insuficientes para llevar una vida digna", indica Cristina Sánchez, coordinadora de Trabajo Social de Casa Caridad.

Por lo que se refiere a personas extranjeras, en el albergue de La Petxina conviven más de 50 nacionalidades. Destaca la evolución en los últimos años de usuarios que proceden de Latinoamérica. Actualmente, uno de cada tres extranjeros proceden de estos países frente a una de cada cuatro del año anterior.

"Estas personas llegan solicitando protección internacional, gran parte de ellos utilizan nuestros servicios hasta que encuentran una red de apoyo que les permita encontrar otra solución habitacional", ha apuntado Cristina Sánchez. En el último año, han auemntado las personas que llegan de Colombia, Venezuela, Brasil o Cuba, un perfil que crece coincidiendo con problemas sociales en sus países de orígenes, y las políticas de externalización y blindaje de fronteras que han provocado un cambio en los movimientos migratorios.

CRONICIDAD Y SOLEDAD

Tanto el albergue de Petxina como los módulos de convalecientes y familias de Benicalap, presentan una ocupación próxima al 100%. Además, la asociación dispone del albergue de baja exigencia Bona Nit que ha registrado una media de ocupación en estos meses del 50%, y que está prevista que aumente al máximo en estos meses de más frío.

En los últimos años se ha detectado un aumento de la población que se encuentra en situación de "pobreza crónica". En este perfil se encuentran hombres y mujeres de entre 41 y 65 años cuyo estado de salud se ha visto deteriorada por su estado de vulnerabilidad y que tienen especialmente complicada la inserción laboral.

Este grupo de edad representa el 60% de los usuarios del albergue -frente al 50% del año anterior-, la mayoría de ellos se encuentran sin redes de apoyo, y en algunos casos tienen problemas de salud. Son personas que no perciben ninguna prestación o si la reciben no es suficiente para cubrir sus necesidades más básicas.

Los datos del Departamento de Trabajo Social también recogen un problema que sigue estando presente en las personas sin hogar: el deterioro de la salud tanto mental como física. En el Módulo de Convalecientes de Benicalap se trabaja con personas derivadas de centros hospitalarios que han recibido el alta médica y carecen de un lugar donde permanecer hasta recuperarse.

ENFERMEDADES

Según sus datos, cada vez llegan personas más jóvenes, a partir de los 35 años, y de diferentes nacionalidades, principalmente de países del Este de Europa. Aunque el perfil más común es de españoles mayores de 55 años que han sufrido fracturas, ictus o cáncer, o que están recuperándose de alguna adicción.

"Si no fuera por este recurso, no encontrarían ningún servicio adaptado a sus necesidades. A través de nuestra intervención buscamos soluciones para que recuperen autonomía y les buscamos alternativas habitacionales para que no vuelvan a la calle", indica la responsable de Trabajo Social de Benicalap. Así, se ha encontrado una solución al 50% de los usuarios atendidos en este año, unas alternativas que incluyen la entrada en viviendas de alquiler, pisos tutelados o residencias, entre otros.