La Comunitat Valenciana anota la menor pujada del preu de vivenda usada, fins els 1.422€/m2 al novembre segons pisos.com

Els pisos usats de la Comunitat van ser els octaus més barats d'Espanya, per darrere de Castella-la Manxa (886 euros per metre quadrat). A l'àmbit nacional, la vivenda de segona mà va anotar al novembre un preu mitjà de 1.706 euros per metre quadrat, un 0,27% per davall del mes anterior i un 2,75% més que en 2018.

Per províncies, les tres van experimentar descensos al novembre: Alacant (-0,33%), València (-0,68%) i Castelló (-1,32%), en comparació al mes anterior. Respecte a l'any passat, Alacant (1,68%) i València (0,71%) van llançar ascensos intermedis, mentre que Castelló (-0,27%) va registrar la baixada més lleu d'Espanya.

En qüestió de preus, Alacant (1.674 euros per metre quadrat) es va posicionar el mes passat com l'onzena província més cara d'Espanya, mentre que València (1.280) i Castelló (1.133) van ser un poc més barates, detalla el portal immobiliari en un comunicat.

Respecte a les capitals, València (0,24%) i Castelló de la Plana (0,20%) van anotar increments molt continguts d'octubre a novembre, mentre Alacant (-0,01%) va marcar el descens més lleu d'Espanya. Castelló (2,04%) va ser la capital de la regió que més va pujar d'un any a un altre, València (0,80%) va contindre el seu ascens i Alacant (-0,49%) va ser la capital espanyola que menys va créixer.

Amb 1.168 euros per metre quadrat al novembre, Castelló de la Plana va ser la novena capital de província més assequible d'Espanya. Alacant (1.678) i València (1.963) van ser un poc més cares.

DESACCELERACIÓ

"L'evolució a l'alça dels preus de la vivenda ha reduït la seua intensitat", destaca el director d'Estudis de 'pisos.com', Ferran Font, en constatar que "els becs engrossits als quals tenien acostumats alguns mercats locals s'estan entebeint, abraçant un creixement cada vegada més modest".

Per al portal, aquesta desacceleració ve marcada per una contracció en la compravenda: "La compra per reposició està esgotada, mentre que l'inversor fa solament algunes operacions de forma molt puntual", sumat al fet que "els preus encara són alts per als compradors de primera vivenda que, àdhuc sent solvents, tenen dificultats per a cobrir la part no finançada amb els seus estalvis".

Si la situació de la segona mà té els seus matisos, la de l'obra nova tampoc es lliura de certes peculiaritats. El responsable de 'pisos.com' admet que "el ritme al que es bolquen noves promocions al mercat és encara lent", una escassetat que fa que "el producte es venga ràpid i a preus molt propers als màxims, per la qual cosa no dona temps al fet que la pressió sobre la segona mà s'alleugerisca".

També adverteix que "hi ha moltes persones en la dilema: Els llogaters volen ser propietaris perquè les rendes pugen i acurten la seua capacitat d'estalvi. Aquesta demanda és conscient que els tipus d'interés són atractius, però el preu de venda els exigeix un percentatge dels seus ingressos mensuals que els posaria en un destret davant qualsevol eventualitat".