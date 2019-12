Ylenia le reprocha en directo a Emma García: "Que me intenten humillar y ridiculizar no lo llevo bien"

La colaboradora y exgranhermana Ylenia Padilla protagonizó un tenso intercambio de pareceres con la presentadora Emma García en el programa en el que ambas trabajan, Viva la vida (Telecinco).

Durante el espacio dominical se estaba tratando el tema del que se había hablado la noche anterior en Sábado Deluxe, donde el concursante de GH VIP Gianmarco afirmó haber rechazado a una mujer de la esfera de Telecinco y se apuntó al nombre de Ylenia.

Que eso se dijera, primero y que se comentara después en su propio programa molestó mucho a Ylenia. Tras una pausa publicitaria de Viva la vida la presentadora Emma García informaba de ello. "Me han dicho que ha pasado algo durante la publicidad, ¿qué te pasa Ylenia?".

Y ahí la colaboradora respondía dura y tajante: "Eso de que me intenten humillar y ridiculizar no lo llevo bien, la verdad, me he sentido atacada", decía con un tono quizá demasiado seco.

La presentadora no dudó en explicarse y defenderse: "Si lo dices por el vacile que hemos podido tener, te aseguro que tienes un mal concepto de mí, porque yo soy la persona que menos puede humillarte aquí, os tengo un respeto absoluto a todos", Decía García, molesta a su vez, porque "aquí echo humor a situaciones que no requieren más seriedad. Que pienses que yo te he humillado... ¿de verdad, Ylenia?", le reprochaba a su vez la presentadora.

Pero no había acabado ahí: Emma García se había enfadado de verdad y concluyó abroncando a la colaboradora. "¿Sabes qué me molesta a mí? Que intente hacer humor, reírnos todos de todos y saltes así. He ido ha sentarme a tu lado para preguntarte qué te pasaba y has pasado de mí. Si nos ponemos susceptibles, nos ponemos todos", advertía a Ylenia.

De nuevo hubo publicidad y en ese tiempo se condujeron las aguas a su cauce. "Ya lo hemos arreglado en publi… No tengo un buen día, estoy como el día, un poco rara… lo sienti [sic]", dijo Ylenia arrepentida, lo que fue bien recibido por Emma García.

"Pues te voy a decir una cosa, incluso rara me gustas y sobre todo cuando lo reconoces", decía la presentadora, antes de fundirse en un abrazo con Ylenia.