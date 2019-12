CERMI rebutja el discurs de sensibilització de la discapacitat: "No es tracta de caure bé perquè es fixen en nosaltres"

"El discurs de la sensibilització em fereix perquè no es tracta de caure-li bé a ningú perquè es fixen en nosaltres, es tracta de fer efectius els nostres drets", ha subratllat en una trobada amb els professors investigadors de la Universitat CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH) de València que integren l'Institut ODISEAS, d'Observació de la Discapacitat i la Malaltia per a l'Accessibilitat Social.

La reunió, celebrada amb motiu del Dia Internacional i Europeu de les Persones amb Discapacitat, ha servit per a conéixer les línies prioritàries d'investigació entorn de la discapacitat que el CERMI requereix, per a desenvolupar-les des de la CEU-UCH de forma coordinada entre disciplines com l'educativa, la jurídica, l'econòmica, la sanitària o la mediàtica, detalla la institució acadèmica en un comunicat.

En general, el titular del CERMI ha recordat que quatre milions d'espanyols, prop del 10% de la població, pateix algun tipus de discapacitat a Espanya, segons l'últim estudi oficial publicat en 2008, per la qual cosa ha demanat actualitzar aquestes xifres.

En matèria d'investigació, l'organització aposta per facilitar als investigadors discapacitat "el millor contacte amb la població objecte d'estudi", a més de prescriure els temes més necessaris a analitzar o afavorir la creació d'equips, ja que "a voltes es proposen investigar temes que no són prioritaris o que ja estan estudiats". Per açò, proposa que el Ministeri dissenye un repositori d'investigació en discapacitat.

També reclama el disseny de recursos pedagògics perquè "siga efectiu" el dret a l'educació inclusiva, reconegut en la Convenció de Drets de les Persones amb Discapacitat de 2006 i ratificat per Espanya en 2008. "L'educació especial és contrària als drets humans, sol val l'educació inclusiva; el debat jurídic està resolt en aquest sentit", ha asseverat el president.

En aquesta línia, el CERMI vol que els professors estiguen dotats de 'motxilles' de solucions, "a la carta i individualitzades si és necessari", i de recursos perquè aquest dret fonamental siga efectiu en els centres educatius".

Des del punt de vista jurídic, el comité lamenta que els discapacitats tenen drets fonamentals reconeguts que no poden exercir per falta d'accessibilitat i per barreres físiques i de comunicació. "Som un moviment de Drets Humans que xoquen amb sistemes preexistents que no volen canviar", ha emfatitzat el responsable del CERMI, animant les universitats a orientar als estudiants en les organitzacions socials i del tercer sector.

"LA DISCAPACITAT ÉS ENCARA UNA CONDEMNA"

Quant a la visibilització, ha lamentat que "la discapacitat és encara una condemna i no un tret d'una part important de la població". "Que les persones amb discapacitat estiguem en l'escola i en el mitjà social és la millor forma perquè no facen falta campanyes de visibilització", ha incidit.

L'accés a les relacions socials, a través de l'oci, l'esport o la cultura accessibles, és una reivindicació del CERMI per a combatre l'aïllament i la solitud no desitjada, una de les principals demandes de les persones amb discapacitat que centra el seu manifest amb motiu del seu dia internacional en 2019.

Per la seua banda, el director de l'ODISEAS, Josep Solves -organitzador de la trobada amb el president del CERMI-, ha ressaltat la identificació d'àrees prioritàries d'investigació per a orientar el treball acadèmic, des d'una perspectiva multidisciplinària i "el més propera possible a les persones i les realitats concretes en l'àmbit de la discapacitat en el nostre entorn", com van fer l'any passat amb el secretari general del Consell General de l'ONCE, Rafael de Lorenzo.

De cara al futur, l'institut vol seguir en contacte amb les principals organitzacions que representen les persones amb discapacitat a Espanya perquè orienten el seu treball. Aquest centre, creat fa dos anys, reuneix a tots els investigadors de la CEU-UCH que aporten coneixements a l'atenció de necessitats concretes de persones amb discapacitat, des d'un enfocament aplicat i en un format innovador i col·laboratiu.