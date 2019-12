La Casa de la Música obrirà al començament del pròxim any

La Casa de la Música, una iniciativa impulsada per Bankia en l'Alqueria Julià del barri de Nou Moles de València, s'obrirà en el primer trimestre de 2020 com “un centre per a acollir una potent activitat social i cultural” i amb una “acústica perfecta”. Tot això, després de la inversió de 3,5 milions d'euros realitzada per l'entitat bancària.

El projecte pretén reconvertir l'edifici –un dels escassos exemplars conservats d'alqueria valenciana del segle XVII i declarat Bé d'Interés Cultural (BIC)– en “un vertader centre musical”.

L'estructura dissenyada preveu dedicar la planta baixa a les activitats culturals pròpies de l'alqueria i comptarà amb tres sales, biblioteca i sala de partitures amb un arxiu adjacent, fonoteca i videoteca, el seu corresponent arxiu i una aula multiusos.

L'entrada, en la zona central que travessa tota la planta i desemboca al jardí, és l'espai de recepció i zona administrativa i futura seu de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV).