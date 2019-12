La línia 9 de l'EMT arribarà a Sedaví a partir del pròxim 9 de desembre

El municipi de Sedaví tindrà servei de transport públic de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València a partir del pròxim 9 de desembre gràcies a l'acord amb l'Ajuntament de la capital i la Diputació. Per a fer-ho possible, la línia 9 allargarà el seu itinerari des de la Torre fins a arribar a Forn d’Alcedo passant pel municipi de Sedaví.

A més, s'augmentarà en sis el nombre de conductors en la plantilla perquè la prolongació no tinga incidència en la resta de la xarxa. Amb aquesta prolongació de la línia 9 es donarà servei al veïnat del nucli de Forn d’Alcedo, que anirà de manera directa cap al centre i al seu hospital de referència, el Doctor Peset.

Així mateix, s'augmentarà el nombre de viatges i autobusos de la línia per a mantindre la freqüència en hores punta i millorar-la a les vesprades, segons fonts de la companyia d'autobusos.

D'aquesta manera, l'EMT podrà donar resposta a les demandes històriques del veïnat i, després de la caducitat de l'actual concessió en mans d'una empresa privada, el servei “millorarà de manera notable la connexió de Sedaví amb la ciutat de València”, apunten aquestes mateixes fonts.

Amb l'ampliació de la línia 9 i el “reforç puntual” amb vehicles articulats en la línia 25 quedaran pendents els canvis de les línies 14 i 15, que l'EMT va vincular al principi amb la 9 però que ha deslligat per a continuar mantenint “reunions de manera periòdica amb totes les persones implicades per a trobar la millor solució”.

Les queixes se centren en la suposada pèrdua de servei en pedanies del sud i en la circulació més directa de la línia 14 cap al centre per Amado Granell i no per Escultor Capuz, on es troba el centre d'especialitats de Montolivet i que obliga aquesta línia a fer marrada.