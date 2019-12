Consultar el horóscopo de hoy: lunes 2 de diciembre de 2019 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 2 de diciembre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Las emociones aflorarán hoy mucho más de lo que te gustaría. Intentar controlarlas es difícil, y al fin y al cabo también te permiten sentir cosas buenas, no sólo momentos de bajón. Todo pasará pronto y lo notarás enseguida. Asume cómo es la realidad.

Si te propones buscar a alguien que comparta muchas cosas contigo, hoy puedes tener una excelente oportunidad en el transcurso de una reunión después del trabajo con compañeros o con amigos. Encontrarás a alguien con quien mantener una comunicación estupenda.

Centrarse en el presente sin pensar mucho más allá es lo mejor que puedes hacer hoy. Intenta no dar demasiadas vueltas a la cabeza con lo que pueda suceder en el futuro porque hay determinados asuntos que no están en tus manos y lo sabes perfectamente.

La semana será bastante corta para ti porque es probable que hagas un viaje corto o una pequeña escapada y en eso vas a estar pensando durante todo el día. No dejes para última hora los preparativos ya que algo podría salirte mal u olvidar algo importante.

No te importará en absoluto lo que piensen los demás de ti en un tema laboral en el que has tomado una postura que es correcta, pero que alguien cree que no. Defender tus derechos no es nada negativo. Explícalo con claridad y con las leyes en la mano.

Tienes un sueño que es posible que se cumpla siempre y cuando estés dispuesto a trabajar por él. Casi nada llega porque sí, todo es fruto de algo y en este caso de tu empeño en creer en ti mismo. Si sigues en ese esfuerzo de superación, tu autoestima subirá.

Es un día para que estés muy alerta de lo que puede suceder a tu alrededor ya que alguien va a decir, probablemente, algo poco conveniente e incluso que no sea cierto sobre un tema que te afecta. Ojo. Si lo ves claro, sal al paso porque callarse no te conviene.

Toma la mayor distancia posible de una persona que no te está haciendo ningún bien porque te lleva a terrenos en los que no controlas emocionalmente o incluso te pasan factura físicamente. Es el momento de empezar a alejarse. Pon una excusa amable.

Debes pensar seriamente lo que consideras que es el éxito. Muchas veces no es lo que parece ya que la armonía interior, la paz y el cariño de los demás es mucho más importante que lo exterior y lo frívolo. Hay demasiado ruido y barullo a tu alrededor.

Es muy probable que una gestión complicada que dabas por hecha se trunque y no podrás hacer nada por revertir la situación. Tómatelo como un aprendizaje para no volver a cometer los mismos errores. Analiza paso a paso lo que has hecho.

Alguien te va a pedir hoy que cumplas con lo prometido. Si es una cuestión de dinero, no te queda más remedio que hacerlo, aunque te parezca que ahora mismo es imposible, aunque encontrarás una solución. Se sincero contigo mismo y con los demás.

Un hijo o un familiar puede ponerte hoy un poco de los nervios porque no estaréis de acuerdo en un tema en el que siempre os encontráis en posturas completamente opuestas. Déjalo pasar y no entres directamente en la confrontación.

