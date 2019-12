Mendia reitera la "firme voluntad" de PSE de "preservar una Euskadi donde quepamos nacionalistas y no nacionalistas"

Mendia, que ha intervenido este domingo en la entrega anual de los Premios Ramón Rubial celebrada en Bilbao, se ha referido, de esta forma, a la labor del grupo de expertos designado para elaborar un borrador de nuevo texto articulado que sustituya al actual Estatuto de Gernika.

Estos días, ha dicho, "estamos enfrascados en el debate de la Euskadi que queremos ser en el futuro", y los socialistas "no hemos eludido nuestra responsabilidad". "No nos escudamos en personas expertas para disimular lo que pensamos y lo que vamos a hacer. No nos escondemos en palabras, no rebuscamos en el diccionario", ha remarcado, para subrayar que los socialistas se reafirman "en la pluralidad que Ramón Rubial hizo valer por encima de lo demás".

Mendia ha afirmado que los socialistas vascos se reafirman en "nuestra firme voluntad de preservar una Euskadi donde todos quepamos, nacionalistas y no nacionalistas".

"UNA GRAN OPORTUNIDAD"

Según ha dicho, "estamos ante una gran oportunidad, la que nuestros antepasados no tuvieron". "Sin dictadura ni terrorismo que nos atenacen, buscamos un nuevo pacto de convivencia que afiance derechos sociales y blinde la diversidad para seguir construyendo juntos el futuro, sin sumar incertidumbres, sin sumar riesgos, sin generar confrontación ni frustración", ha manifestado.

Tras asegurar que en el PSE-EE están "volcados en el acuerdo", ha afirmado que "ésa es nuestra vocación y nuestro esfuerzo: que todos quepamos". "Somos iguales y somos diferentes. Es lo que asumimos, es lo que todos deben entender", ha dicho.