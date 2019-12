Tanquem Cofrents despliega una pancarta en València para denunciar que "las nucleares contribuyen al cambio climático"

La pancarta, con el texto 'Salvem el clima, Tanquem les nuclears' (Salvemos el clima, Cerremos las nucleares), "quiere denunciar, en el contexto del grave cambio climático y de la próxima cumbre del clima COP 25 en Madrid, que las centrales nucleares son una de las causas y no una solución", según ha explicado la plataforma en un comunicado.

"A pesar de la campaña de propaganda masiva del 'lobby' nuclear sobre la necesidad de la energía nuclear para luchar contra el cambio climático, la realidad refleja todo lo contrario", ha explicado Tanquem Cofrents.

Así, ha expresado que "aunque es cierto que durante su funcionamiento las centrales nucleares emiten poco CO2 si se considera todo el ciclo de construcción de las centrales, su desmantelamiento, la fabricación del combustible y la gestión de los residuos radioactivos que deja detrás, las emisiones de la electricidad nuclear son considerables, unos 66 gr de CO2/kwh de media". "Una cifra bastantes veces superior que la energía generada por renovables, como la eólica y la solar", ha añadido.

En este contexto, el colectivo ha criticado que "el 'lobby' nuclear sabe desde hace tiempo que las nucleares no tienen futuro, ya que a su enorme peligrosidad y el rechazo social que produce se unen unos costos cada vez mayores, que no le permiten competir con las energías renovables, que no solo son ya más baratas, sino que siguen bajando de precio".

Por ello, ha denunciado que "las empresas nucleares se han convencido de que su única vía de supervivencia es presentarse como solución al cambio climático y obtener así subvenciones que les permitan seguir en funcionamiento".

"Así lo han conseguido ya en varios estados de EEUU, y están en plena campaña de presión para que la unión Europea incluya a la nuclear entre las tecnologías de generación eléctrica que tendrán reducciones fiscales por su papel en la lucha contra el cambio climático", han reconocido.

"ÚNICA SOLUCIÓN"

La plataforma Tanquem Confrents ha pretendido con esta acción "denunciar esta campaña de marketing del 'lobby' nuclear" e "instar a la ciudadanía y los gobiernos a que no se dejen engañar". "Todo lo que se invierta en nucleares no solo no va a evitar el cambio climático, sino que va a contribuir a producirlo", han expresado.

En este sentido, han manifestado que la "única solución" para "evitar un cambio climático catastrófico" es hacer una "transición rápida a un sistema energético y eléctrico en particular basado en el ahorro y la eficiencia energética, la generación distribuida y las energías renovables".

Dicho sistema, ha explicado, "además de más limpio, sería más seguro, barato y democrático", algo que "es importante destacar" porque "las nucleares esgrimen como argumento para pedir subvenciones la defensa de los puestos de trabajo, que en este nuevo sistema generarían muchos más puestos de trabajo que en el actual".

Finalmente, la plataforma ha defendido que "esta transición se puede hacer, y de forma rápida, como avalan distintos estudios de universidades e instituciones" y "solo depende de la voluntad política de los gobiernos de llevarla a cabo".

"Ante las presiones de los 'lobbys' nuclear y petrolíferos, esto solo ocurrirá si desde la sociedad alzamos la voz, nos manifestamos activamente y empujamos a los gobiernos a hacer lo correcto", han aseverado.