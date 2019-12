Vox Dos Hermanas critica la "falta de voluntad política" de Toscano en seguridad tras una pelea en Montequinto

El portavoz municipal de Vox ha aseverado que "Toscano no puede continuar manteniéndose de perfil ante un problema que afecta a todos los nazarenos". "La reyerta de este sábado en Montequinto, que pudo terminar en tragedia, pone de relieve la preocupante falta de efectivos policiales que sufrimos en la ciudad que se traduce, por tanto, en un peor servicio público tan básico como es la seguridad", ha subrayado en un comunicado.

A su juicio, se pone de relieve "una vez más" la necesidad de incrementar la seguridad en Montequinto con "la tantas veces solicitada" construcción de una jefatura de Policía y el subsiguiente crecimiento de policías para la ciudad, no solo nacionales, sino también locales, que "eviten incidentes como el de la pasada noche". "Casi a diario nos sobresaltan los robos a establecimientos, daños en los coches o asaltos a nuestras casas en Montequinto, el Olivar y Condequinto, mientras el Gobierno local mira para otro lado", ha añadido.

"Sin seguridad no hay libertad. Dos Hermanas no es, ni debemos permitir, que se convierta en un escenario propio de otras latitudes donde los ajustes de cuentas producen escenas tan terrribles como las de la pasada noche. Si las mafias, los clanes de la droga y las organizaciones delictivas operan de esta manera en el municipio es porque saben que los policías no pueden ir más allá por falta de efectivos humanos y técnicos, por lo que los malos van siempre por delante de los buenos por responsabilidad directa de Francisco Toscano", ha subrayado el portavoz de Vox.

Trashorras ha apuntado que desde su partido van a seguir trabajando insistentemente por la seguridad en el municipio y no van a parar "hasta que el alcalde tome conciencia de la realidad y lo haga también el resto de los partidos de la oposición" que, en este asunto de la seguridad, "podrían trabajar un poco más y ofrecer una alternativa a la parálisis del Gobierno municipal".

En palabras del portavoz Adrián Trashorras, otrora mando policial en situación de servicios especiales, "la delincuencia se la combate no sólo con prevención para evitar el delito, sino una vez cometido, con reacción, contundencia y represión, debiendo detener a los culpables para su puesta inmediata a disposición judicial". "Debemos crear una imagen donde la impunidad en nuestro pueblo no tenga cabida y hacer saber que quién cometa un hecho criminal pagará con toda la firmeza de la ley vigente", ha ahondado.

"Debemos destacar que los funcionarios afectos a la Comisaría conjunta, de indudable profesionalidad, se hallan desbordados ante la ingente cantidad de servicios que deben prestar" a una ciudad de casi 150.000 habitantes con varios núcleos de población que cubrir, dándose situaciones de "servicios que se solapan y no se pueden atender", ha lamentado Trashorras, quien ha apuntado que ya en el programa político con el que concurrieron a las pasadas elecciones municipales detectaron esa situación y por ello incorporaron medidas para reducir drásticamente la criminalidad, que situá en cifras superiores a 5.000 delitos computados al año, y que se reiteraron en el primer Pleno del nuevo mandato (2019-2023) y que "fue rechazada de plano por el Partido Socialista y Adelante, llegando a afirmar éstos que hacían alarmismo".