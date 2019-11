'Little Monsters', elegida Mejor Película en el Festival de Cine Fantástico de Canarias

Los codirectores del Festival de Cine Fantástico de Canarias-Isla Calavera, Ramón González Trujillo y Daniel Fumero, han desvelado el palmarés de su tercera edición en un acto en la Casa de los Capitanes de La Laguna, con la presencia del alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y la concejala de Cultura Yaiza López Landi.

El jurado de la Sección Oficial de Largometrajes a Competición ha estado integrado por el profesor de Teoría e Historia del Cine de la Universidad de La Laguna (ULL) Fernando de Iturrate Cárdenes (como presidente), el periodista y miembro de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España Fran Domínguez, la profesora y vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la ULL Vanessa Rodríguez Breijo, el productor Luis Adern y el profesor de Psicología de la ULL Esteban Torres.

La película 'Vivarium' también ha logrado dos galardones, el Premio a la Mejor Dirección para Lorcan Finnegan, y el Premio a la Mejor Actriz, para Imogen Poots. Asimismo, el Premio 'Jack Taylor' al Mejor Actor ha sido concedido ex aequo a la pareja protagonista de 'Amigo', David Pareja y Javier Botet, mientras que el Premio 'Colin Arthur' a los Mejores Efectos Especiales es para la producción alemana 'Jim Button and Luke the Engine Driver'.

De otro lado, el Jurado de la Sección Oficial de Cortometrajes a Competición del Festival, formado por el escritor Víctor Conde (presidente), el actor David Pareja y Fernando de Iturrate, ha determinado que el Premio Isla Calavera al Mejor Cortometraje es para 'La noria', del director y guionista canario Carlos Baena. El Jurado ha decidido otorgar también una mención especial al cortometraje 'La guarida', de Iago De Soto.

El Jurado decidió otorgar el máximo galardón a 'La noria' "por su belleza gráfica, su asombrosa narrativa visual y su capacidad para tocar la fibra sensible en el espectador, contando una bella historia de amor filial y de cómo un niño se sobrepone a sus miedos". Pero también ha querido destacar entre los demás cortos presentados 'La guarida', "por el excelente trabajo actoral, la puesta en escena y la escalada de tensión que tan sabiamente supieron construir el guionista y el director, que ofrece una excelente muestra del cine de suspense patrio".

Los Premios del Público al Mejor Cortometraje y al Mejor Largometraje, determinados por la votación de los asistentes a las distintas sesiones del programa, han sido para 'Amargo era el postre' (Diego H. Kataryniuk Di Costanzo) y 'Amigo', ópera prima de Óscar Martín.

PREMIOS ISLA CALAVERA DE HONOR

Esta tercera edición del Festival de Cine Fantástico de Canarias ha contado con la presencia de invitados de lujo, que han visitado Tenerife para recoger sus Premios Isla Calavera de Honor. Belén Rueda recoge este sábado su galardón en el marco del homenaje a la actriz que ofrecerá el Festival con la proyección de 'El Orfanato'.

La actriz madrileña, Premio Goya a la Mejor Actriz Revelación en 2005 por 'Mar adentro' y nominada en otras dos ocasiones por sus papeles protagonistas en 'El orfanato' (2007) y 'Los ojos de Julia' (2010), recibe el Premio Isla Calavera de Honor en reconocimiento a su trayectoria vinculada al género. Desde su participación en la ópera prima de J.A. Bayona, la película de terror 'El orfanato', Belén Rueda ha protagonizado numerosos thrillers de terror y ciencia ficción como 'El mal ajeno' (Oskar Santos, 2010), 'Los ojos de Julia' (Guillem Morales, 2010), 'El cuerpo' (Oriol Paulo, 2012), 'Séptimo' (Patxi Amezcua, 2013), 'No dormirás' (Gustavo Hernández, 2018) , 'El pacto' (David Victori, 2018) o 'El silencio de la ciudad blanca' (Daniel Calparsoro, 2019), entre otros.

Además, este sábado, en el marco de la Gala de la Clausura del Festival, recoge el Premio Isla Calavera S.S. Venture Juan Carlos Fresnadillo. Este nuevo galardón se suma esta edición al palmarés anual del Festival con el objetivo de reconocer la trayectoria de aquellos canarios que han llevado su talento a las fronteras del fantástico.

El guionista y director de cine nacido en Santa Cruz de Tenerife Juan Carlos Fresnadillo, quien con su debut en la realización del cortometraje 'Esposados' (1996) fue nominado al Oscar en el año 1996, estrena este año este reconocimiento. Su vinculación al género ha sido una constante en su carrera, con largometrajes como 'Intacto' (2001, con la que logró el Premio Goya al mejor director novel), '28 semanas después' (2007, su salto al cine internacional) o el thriller 'Intruders', protagonizado por Clive Owen.

Estos galardones se suman a los otros dos premios de honor que recogían este viernes el maestro de los efectos especiales y el maquillaje Rick Baker y el actor David Naughton, protagonista de 'Un hombre lobo americano en Londres', treinta y ocho años después del estreno de la mítica película de John Landis en la que trabajaron juntos.

La programación del III Festival Isla Calavera cierra este sábado con la proyección del clásico 'Razas de noche', película de 1990 escrita y dirigida por Clive Barker, basada en su novela. Esta sesión se ofrece de modo gratuito, previa retirada de invitación en la taquilla hasta completar aforo, de la mano de la distribuidora Reel One Entertainment.