Carola Baleztena muestra su cara quemada tras un tratamiento estético: "El dolor fue bestial"

La actriz Carola Balestena realizó una fuerte acusación en Instagram contra una clínica de tratamientos estéticos, a la que acusó de haberle quemado la cara.

"Cuando no quieres hacerte un tratamiento láser en la cara porque te da miedo y te convencen diciendo que es un tratamiento cero agresivo", ha escrito la actriz en su publicación de un vídeo de seis minutos en el que se explaya sobre su experiencia.

"Me tumbo en la camilla y me empiezan a hacer el láser en las zonas donde ahora tengo las quemaduras de segundo grado. Es cuando le digo que pare, que duele y que, además, huele a quemado. No quiero hacérmelo", cuenta la actriz, que recuerda cómo el doctor le pidió que aguantara porque merecería la pena. "Aguanto el dolor, que fue bestial. Salí asustadísima. Ayer no puede grabar el vídeo de la llorera que tuve continua", recuerda.

Las acusaciones de la actriz, ex de Nada es para siempre y Al salir de clase, fueron respondidas por la clínica, del Grupo Aevo, que señaló que Baleztena miente sobre la fecha del tratamiento y la acusa de aprovecharse de que es una figura pública para hacer "exigencias indebidas" que no especifica, y anuncia acciones legales contra ella.