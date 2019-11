El atacante de Londres fue reducido por un grupo de presos, uno de ellos condenado por asesinato

El autor del ataque terrorista de este viernes en el puente de Londres logró ser reducido por varios hombres, algunos de ellos reos de permiso y exconvictos, antes de morir abatido a tiros por la Policía.

Según la reconstrucción de los hechos llevada a cabo este sábado por la Policía y los medios británicos, Usmar Khan, de 28 años, se encontraba en una conferencia de la Universidad de Cambridge sobre rehabilitación de presos cuando decidió llevar a cabo su ataque.

Fue entonces cuando algunas de las personas que participaban en este mismo acto salieron tras él y le acabaron reduciendo sobre la acera del puente de Londres.

Vídeos difundidos en las redes sociales muestran cómo uno de ellos utilizó el gas de un extintor para tratar de desorientarle, mientras que otro se sirvió de un cuerno de narval de metro y medio de longitud para, a modo de lanza, tirarle al suelo y reducirle. El cuerno de este animal marino procedía del Fishmongers' Hall, sede histórica del gremio de pescaderos del Reino Unido, donde se celebraba el evento de la Universidad de Cambridge.

Las imágenes muestran también a otro individuo que se hizo con el cuchillo del terrorista y se alejó con el arma en la mano, y que según la Policía del Transporte Británica es uno de sus agentes, que pasaba por el puente en ese momento, vestido de civil, y "corrió valientemente hacia el peligro".

Un "héroe" condenado por asesinato

Las portadas de los periódicos británicos han dedicado este sábado amplios espacios a los "héroes" que arriesgaron su vida para aplacar al terrorista. "Representan lo mejor de nuestro país", valoró el primer ministro, Boris Johnson.

Sin embargo, la polémica ha llegado al saberse que uno de los que contribuyó a neutralizar al terrorista es James Ford, un condenado por asesinato que este viernes se encontraba de permiso penitenciario y participaba en el mismo programa que el atacante abatido.

Ford, de 42 años, fue encarcelado en 2004 por matar a la joven de 21 años Amanda Champion, discapacitada mental, cuyo cuerpo fue encontrado en un vertedero.

El reo está cumpliendo los últimos días de su condena en una prisión abierta de Kent.

La tía de la joven asesinada, Angela Cox, afirmó en una entrevista con la BBC que el hombre no es ningún "héroe". "Sí, ha hecho algo que está bien, pero eso no compensa sus actos. No es un héroe y nunca lo será", sostuvo.